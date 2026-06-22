Giá vàng hôm nay (22-6): Đứng yên

Giá vàng hôm nay (22-6): Thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt đứng yên so với hôm qua ở cả hai chiều. Dù giá bán ra tại nhiều thương hiệu vàng miếng vẫn quanh mốc 147,2 triệu đồng/lượng, nhưng mặt bằng hiện tại đã thấp hơn hơn 11 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 6.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 143,7 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

So với ngày 1-6-2026, khi mức giá đạt ngưỡng 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, mỗi lượng vàng miếng đã giảm 11,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 22-6 như sau:

Vàng miếng Sáng 21-6 Sáng 22-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 144,2 147,2 144,2 147,2 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,2 147,2 144,2 147,2 - - PNJ 144,2 147,2 144,2 147,2 - - DOJI 144,2 147,2 144,2 147,2 - - Phú Quý 143,7 147,2 143,7 147,2 - -

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay không biến động so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải ổn định giá giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào.

Vàng nhẫn DOJI, PNJ cùng giao dịch ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.159,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Thị trường vàng thế giới vừa có một tuần giao dịch giảm giá mạnh, chốt tuần ở vùng mốc trên 4.100 USD/ounce.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cũng cho thấy tâm lý trên Phố Wall đang nghiêng về xu hướng tiêu cực. Trong 10 chuyên gia tham gia khảo sát, có 70% dự báo giá vàng giảm trong tuần tới, chỉ 10% cho rằng giá tăng, còn 20% nhận định thị trường đi ngang.

Trái lại, nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn có cái nhìn tích cực hơn, với 54% kỳ vọng giá vàng tăng.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng vàng giảm tiếp. Theo ông, các ngân hàng trung ương vẫn mua vàng, nhưng nhà đầu tư lại bán ra. Việc Fed phát tín hiệu có thể tăng lãi suất năm nay hỗ trợ đồng USD, tạo sức ép lên kim loại quý.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cùng quan điểm. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy giá vàng kiểm tra lại mốc 4.000 USD", ông nói. Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cũng nghiêng về kịch bản giảm trong ngắn hạn, dù đoán thị trường vẫn xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua là quá mức. Theo ông, phần lớn diễn biến hiện phụ thuộc đàm phán thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ và các chi tiết được hoàn thiện trong 60 ngày tới.

“Nếu chúng ta tiếp tục tiến tới một nền hòa bình lâu dài hơn, vàng sẽ được hưởng lợi, bất chấp những gì Chủ tịch Warsh làm tại Fed”, ông nói.

Trong khi đó, ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, lưu ý diễn biến thị trường có vẻ kịch tính nhưng thanh khoản thực sự không cao. "Khối lượng giao dịch yếu, lượng hợp đồng mở cực kỳ thấp. Hiện thị trường không có nhiều sự quan tâm đến vàng", ông nhận định.

Dữ liệu kinh tế tuần này sẽ bao gồm số liệu cuối cùng về GDP quý 1 và lạm phát PCE, cùng với cái nhìn sơ bộ về nhu cầu mua hàng của ngành sản xuất và dịch vụ trong tháng 6.

Lịch công bố dữ liệu bắt đầu vào sáng thứ Ba với việc công bố Chỉ số PMI nhanh toàn cầu của S&P cho tháng Sáu. Sau đó, vào thứ Tư, thị trường sẽ theo dõi Doanh số bán nhà mới trong tháng Năm.

Thứ Năm sẽ công bố số liệu cuối cùng về GDP và PCE quý 1 của Mỹ, cùng với số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 5.

Tuần lễ sẽ khép lại vào sáng thứ Sáu với ấn bản cuối cùng của Khảo sát Tâm lý Người tiêu dùng tháng Sáu của Đại học Michigan.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2,459 triệu đồng/lượng mua vào và 2,535 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 2,081 triệu đồng/lượng mua vào và 2,114 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,082 triệu đồng/lượng mua vào và 2,127 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 64,82 USD/ounce, giảm 2,94 USD/ounce so với tuần trước.

Theo qdnd.vn