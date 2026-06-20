Rà soát kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 20/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp hành chính UBND tỉnh chuyên đề về các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chủ trì hội nghị.

Dự kiến, tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ trình 31 dự thảo nghị quyết và 12 báo cáo. Đến nay, 22 dự thảo nghị quyết và 7 dự thảo báo cáo đã thông qua Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 9 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương, dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2026; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; Nghị quyết ban hành quy định về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026 của dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B); Nghị quyết Quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

5 dự thảo báo cáo được trình lấy ý kiến tại phiên họp gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo kết quả 1 năm tổ chức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2025.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích, góp ý của các đại biểu đối với các dự thảo trình tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh tán thành, thông qua 9 dự thảo nghị quyết và 5 dự thảo báo cáo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tới.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo trình tại phiên họp. Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và tính khả thi. Tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời nghiên cứu, tính toán tăng mức phụ cấp đối với các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp nhằm bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Trong đó lưu ý, cần giải trình đầy đủ về căn cứ, tiêu chí lựa chọn các chức danh được hỗ trợ cũng như làm rõ lý do đề xuất hỗ trợ đối với các chức danh đó, bảo đảm phù hợp với vị trí, vai trò, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện các dự thảo bảo đảm chất lượng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lê Hoàng