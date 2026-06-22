Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn tài chính, xây dựng hàng đầu Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Việt Nam, Đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Công ty Chứng khoán Quốc tế Hải Thông và Tập đoàn Thượng Hải Bách Thịnh Hợp Sáng đã đến khảo sát cơ hội hợp tác và xúc tiến các hoạt động đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Đoàn công tác của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi làm việc.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ niềm vui mừng được gặp lại lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sau chuyến công tác và xúc tiến đầu tư thành công của đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đồng chí cũng gửi lời chào nồng hậu tới các công ty, tập đoàn Trung Quốc lần đầu sang thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao đổi tại buổi làm việc.

Khẳng định tiềm năng phát triển của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi thực hiện các phương án sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, tỉnh đang tập trung nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối vùng, hạ tầng đô thị, logistics, công nghiệp và hạ tầng số... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Phú Thọ mong muốn được hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn lực tài chính, mô hình hợp tác công tư (PPP), cơ chế huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn, phát triển đô thị xanh, khu thương mại tự do và các giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn ngoại tệ.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ tỉnh Phú Thọ quảng bá môi trường đầu tư, giới thiệu tiềm năng đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong mạng lưới toàn cầu của mình; kết nối các đối tác lớn đến khảo sát trong các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút như: Công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, dịch vụ chất lượng cao... Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu và từng bước mở rộng thị trường quốc tế.

Ông Tống Thiếu Đình - Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành phố Tương Lai phát biểu ý kiến.

Ông Lý Huy - Ủy viên Ủy ban Điều hành, Công ty Chứng khoán Quốc tế Hải Thông trao đổi về các nội dung hợp tác.

Ông Lý Tịnh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thượng Hải Bách Thịnh Hợp Sáng phát biểu.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đoàn công tác đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm quốc tế của doanh nghiệp với vị thế là các tổ chức tài chính, đầu tư và xây dựng hạ tầng quy mô lớn hàng đầu thế giới. Hai bên đã tập trung thảo luận về cơ chế huy động vốn xã hội hóa, các mô hình đối tác công tư (PPP), giải pháp thu hút đầu tư đối với các dự án đô thị và hạ tầng trọng điểm. Đặc biệt, phía các doanh nghiệp Trung Quốc đã chia sẻ nhiều về xu hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, thành phố số, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho Ông Lý Huy - Ủy viên Ban Điều hành, Công ty Chứng khoán Quốc Tế Hải Thông.

Ông Lý Huy - Ủy viên Ban Điều hành, Công ty Chứng khoán Quốc Tế Hải Thông tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

Đánh giá cao năng lực và tầm nhìn của các đối tác, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các tập đoàn, công ty Trung Quốc tiếp tục làm việc với các sở, ngành của tỉnh để đề xuất các nội dung hợp tác chi tiết trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: hạ tầng giao thông, chứng khoán, ứng dụng công nghệ AI, y tế, dự án bất động sản - khách sạn, khu thương mại tự do...

Đối với đề xuất mang tính vĩ mô của Công ty Chứng khoán Quốc tế Hải Thông về phương án Trung ương phát hành trái phiếu quốc tế rồi cho địa phương vay lại, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đề nghị Công ty chủ động làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng kế hoạch, cơ chế triển khai cụ thể theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội kết nối thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các doanh nghiệp Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm.

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hải Thông là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Thượng Hải (SASAC Thượng Hải). Đây là một trong những công ty chứng khoán có quy mô tài sản lớn hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp sở hữu Viện nghiên cứu chuyên sâu với đội ngũ gần 500 chuyên gia hàng đầu về chính sách, ngành và quốc gia. Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hải Thông hiện là bệ đỡ tài chính và tư vấn cấp cao, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài đạt chất lượng cao.

Đinh Vũ