Thẩm tra một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh

Ngày 22/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên cho ý kiến vào các nội dung quan trọng tại buổi thẩm tra.

Dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Đồng chí Đinh Đức Lân – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân chủ trì buổi thẩm tra.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến đối với các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị cũng thẩm tra một số dự thảo nghị quyết quan trọng, gồm: quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ tỉnh; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ và cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác cấp xã giai đoạn 2026–2028; chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại, lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng một số nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi thẩm tra.

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc làm rõ căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi áp dụng, cũng như tính khả thi của các chính sách, bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành và phù hợp thực tiễn địa phương.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên và đồng chí Đinh Đức Lân – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến tham gia trách nhiệm, chất lượng của đại biểu, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình kỳ họp.

Quang cảnh buổi thẩm tra.

* Cùng ngày, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì buổi thẩm tra. Dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm cho ý kiến vào một số nội dung tại buổi thẩm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu thẩm tra các nội dung: quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và chính sách hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên, trường năng khiếu; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa; mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện; chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026–2030; cơ chế hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời tập trung góp ý làm rõ căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi áp dụng và tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm phát biểu kết luận buổi thẩm tra.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm đánh giá cao trách nhiệm của đại biểu tham dự cuộc họp. Đồng chí đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ban Văn hóa - Xã hội và các ngành liên quan để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm.

Lê Hoàng