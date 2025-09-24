Xã Bình Xuyên lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

Bình Xuyên là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Phú Thọ. Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, cùng với đó, áp lực về hạ tầng, giao thông và trật tự đô thị ngày càng gia tăng, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và gây ách tắc vào giờ cao điểm.

Trên địa bàn xã Bình Xuyên có bốn tuyến đường huyết mạch nối trực tiếp đến các khu công nghiệp, gồm: Đường 302, ĐT 310, đường Tôn Đức Thắng kéo dài và đường Nguyễn Tất Thành. Mỗi ngày, lượng công nhân, xe máy, xe tải ra, vào lên tới hàng chục nghìn lượt. Cùng với nhu cầu tiêu dùng của công nhân, các dịch vụ ăn uống, hàng quán theo đó mọc lên dày đặc hai bên đường. Nhiều hộ dân đã tận dụng vỉa hè, lề đường, thậm chí chiếm cả hành lang giao thông để bày bán hàng hóa, dựng lều quán, khiến diện mạo đô thị nhếch nhác và giao thông phức tạp.

Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc nhiều hộ dân trước kia dành đất cho khu công nghiệp, sau đó chuyển sang kinh doanh nhỏ lẻ để mưu sinh. Sự bùng nổ nhu cầu mua bán quanh khu công nghiệp tạo điều kiện cho các chợ cóc, quán xá lấn chiếm vỉa hè phát triển. Tuy nhiên, việc làm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông, đặc biệt tại các đoạn giao cắt có lưu lượng xe tải lớn.

Trước thực trạng đó, UBND xã Bình Xuyên đã ban hành kế hoạch tổng thể về giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Từ ngày 1/9 đến 30/9, chính quyền xã phối hợp cùng công an, các ban ngành và lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm. Đi đôi với việc cưỡng chế tháo dỡ, công tác tuyên truyền, vận động người dân được đặc biệt chú trọng. Các thôn, tổ dân phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn người dân ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Công an xã Bình Xuyên kiểm tra, yêu cầu người dân tuyệt đối không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng Công an xã Bình Xuyên cho biết: Chỉ trong tháng 9, địa phương đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với 224 hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Hầu hết bà con đều đồng thuận, tự giác tháo dỡ, nhường lại không gian cho giao thông.

Đặc biệt, tuyến đường tỉnh 310 chạy qua Khu công nghiệp Bá Thiện II từng là “điểm nóng” về lấn chiếm. Hàng loạt hàng quán dựng tạm, xe cộ dừng đỗ tràn lan khiến tuyến đường luôn trong tình trạng ùn tắc. Sau khi lực lượng chức năng ra quân, nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ công trình vi phạm, tình trạng cản trở giao thông giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao. Không ít trường hợp khi lực lượng chức năng vắng mặt lại tái chiếm vỉa hè để kinh doanh. UBND xã xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, không thể xử lý trong “một sớm, một chiều”. Chính quyền đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; đồng thời duy trì việc tuyên truyền liên tục để tạo chuyển biến về nhận thức. Cùng với đó, địa phương đang tiếp tục nghiên cứu quy hoạch các điểm chợ, khu bán hàng tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân mà vẫn đảm bảo trật tự giao thông.

Khu vực hàng rào Khu công nghiệp Bá Thiện II được lập lại trật tự, không còn tình trạng lộn xộn, đảm bảo an toàn giao thông.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, bộ mặt giao thông tại nhiều tuyến đường ở Bình Xuyên đã có chuyển biến tích cực. Những vỉa hè từng chật kín hàng quán nay được trả lại thông thoáng cho người đi bộ. Các điểm nóng ùn tắc trước cổng khu công nghiệp đã giảm đáng kể. Người dân cũng dần thay đổi thói quen, không còn dựng lều quán bừa bãi như trước.

Có thể thấy, việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông không chỉ góp phần bảo đảm an toàn, văn minh đô thị mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong xây dựng môi trường sống thuận lợi cho công nhân và nhân dân. Tuy vẫn còn những khó khăn trong việc duy trì kết quả, nhưng sự kiên trì, đồng bộ giữa tuyên truyền, xử lý và quy hoạch hạ tầng hứa hẹn sẽ đem lại những chuyển biến bền vững hơn cho Bình Xuyên trong thời gian tới.

Lê Minh