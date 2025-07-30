Xã Bình Xuyên xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân

Qua một tháng hoạt động, chính quyền xã Bình Xuyên (hợp nhất từ thị trấn Gia Khánh và xã Hương Sơn, Thiện Kế) đã vận hành cơ bản thông suốt theo yêu cầu đề ra, nhiều khó khăn ban đầu được UBND xã đề ra giải pháp khắc phục, đảm bảo cho công tác chỉ đạo có hiệu năng hiệu quả.

Cán bộ, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Xuyên phục vụ và hướng dẫn công dân đến làm thủ tục hành chính

Xã Bình Xuyên có diện tích tự nhiên 29,50 km2, dân số 32.534 người. Xã Bình Xuyên là trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội, tạo động lực phát triển đảm bảo tính kết nối và định hướng phát triển cho khu vực. Xã có tiềm năng phát triển dịch vụ thương mại; trên địa bàn có Khu công nghiệp với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, trước đó UBND xã đã xây dựng qui chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã và các bộ phận chức năng. Quy chế được áp dụng từ ngày 1/7/2025. Cùng với yêu cầu nắm bắt tình hình địa bàn dân cư, thì những tồn tại về đơn thư, khiếu nại của nhân dân và vướng mắc về đất đại được phân loại và giao trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo UBND xã xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và có thời hạn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được xác định là bộ mặt của xã, chính vì vậy UBND xã đã phân công một đồng chí Phó Chủ tịch xã kiêm Giám đốc; một đồng chí Phó Giám đốc chuyên trách và 6 công chức có trình độ, được lựa chọn qua thực tế. Các thiết bị máy tính được đầu tư đủ cho công chức làm việc, các biển bảng được bố trí khoa học để hướng dẫn Nhân dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi. Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng, các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được vận hành thông suốt, hiệu quả. Với quan điểm hết việc chứ không hết giờ, cán bộ Trung tâm đã ý thức trách nhiệm, nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ. Mỗi ngày Trung tâm phục vụ hành chính chính công đã giải quyết từ 30 đến 45 thủ tục trên các lĩnh vực. Chị Đặng Thị Anh Thư, cho biết: Được đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình nên công dân đến làm thủ tục hành chính được phục vụ chu đáo, mọi thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả nhanh, kịp thời. Tất cả công dân, doanh nghiệp đều hài lòng với phong cách, ý thức tiếp đón và giải quyết công việc của Trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Ban đầu Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã còn gặp khó khăn, hệ thống đường truyền chưa đồng bộ. Khắc phục khó khăn trên, UBND xã đã bố trí địa điểm của trung tâm rộng hơn, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Nhân dân và doanh nghiệp; UBND xã phối hợp với đơn vị VNPT khắc phục những hạn chế về đường truyền. Trước mắt, UBND xã trưng tập 2 giáo viên có trình độ công nghệ thông tin đang nghỉ trong dịp hè để hỗ trợ công việc cho trung tâm; mở lớp tập huấn cho toàn bộ công chức, viên chức về công nghệ số với yêu cầu bắt buộc phải biết và áp dụng hiệu quả vào giải quyết công việc. Theo quan điểm của UBND xã, trước đây chính quyền chỉ phục vụ nhân dân của 3 xã cũ, giờ đây trên không gian rộng, chính quyền xã còn phục vụ cho cả công dân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước khi có nội dung liên quan, do vậy cán bộ công chức, viên chức phải biết làm việc trên công nghệ số để đáp ứng yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng công tác, UBND xã Bình Xuyên cũng yêu cầu công chức, viên tiếp cận, chủ động tìm hiểu việc làm, nghiên cứu văn bản hướng dẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hằng tháng, UBND xã thực hiện chấm điểm và xếp loại đối với công chức, viên chức theo tiến độ, chất lượng việc làm.

Đồng chí Trần An - Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định cuộc sáp nhập xã, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là cuộc đại cách mạng với số lượng công việc lớn, vì vậy cấp ủy, chính quyền địa phương luôn làm tốt công tác tư tưởng, do đó cán cộ, công chức, viên chức phấn khởi vượt qua áp lực và làm việc tích cực theo tinh thần gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Nguyễn Trọng - Dương Chung