Xã Cao Dương: Ước tổng thiệt hại 5,3 tỉ đồng do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Cao Dương, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã có mưa rất to đã gây thiệt hại về tài sản của người dân và doanh nghiệp. Ước tính tổng thiệt hại 5,3 tỉ đồng.
Nhà máy xi măng Hoàng Long bị ngập do mưa lũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất
Tính đến 9 giờ ngày 1/10, mưa lũ đã làm ngập úng cục bộ 38 nhà dân, 1 nhà văn hoá; sạt lở 50m3 đất, đá tại thôn Đồng Phú 10 và Đồng Chồm; tốc 50m2 mái nhà dân và đổ 15m tường bao. Mưa bão cũng đã gây chập cháy ổ điện cột hạ thế thôn Yên Lịch.
Về nông nghiệp có 54,8ha lúa, 14,1ha hoa màu và 2ha cây ăn quả bị ngập úng, 2ha lúa bị đổ, 600 con gia cầm chết, 16,74 ha ao cá bị tràn. Về giao thông, sạt lở 15m đường nhựa, 30m3 đường đất.
Nước lũ dồn về đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nhà máy xi măng Hoàng Long trên địa bàn: Các bộ phận trong nhà máy bị ngập lụt, mất điện trong 2 ngày 29-30/9; nguyên vật liệu chuẩn bị cho sản xuất như sét, than bị trôi. Ước thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.
Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang được khẩn trương tiến hành. Những gia đình bị tốc mái nhà đã dọn dẹp. Đối với lúa và hoa màu bị úng, các thôn phối hợp với các hộ dân có phương án thu hoạch để hạn chế thiệt hại. Đội xung kích của xã đã hỗ trợ di dời tài sản của các hộ bị ngập úng cục bộ và cô lập đến nơi an toàn. Những cây bị đổ ra đường được cắt dọn để đảm bảo giao thông an toàn.
Cẩm Lệ
