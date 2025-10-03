Xã Cao Phong ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

Sáng 3/10, Ban An toàn giao thông xã Cao Phong tổ chức Lễ phát động ra quân “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường” trên địa bàn xã.

Lễ ra quân nhằm tuyên truyền trong toàn thể nhân dân về các quy định trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hình thành và phát triển văn hóa tham gia giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối tượng thanh thiếu niên. Trong đó, duy trì thói quen cho mọi người “Đã uống rượu, bia - không lái xe” và “Toàn dân đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông...

Cùng với đó, tập trung ra quân xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách đánh võng... đặc biệt các đối tượng thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.

Các lực lượng xã Cao Phong diễu hành trên các tuyến đường

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng tham gia đã tổ chức ra quân, chia thành 3 Tổ diễu hành trên các tuyến đường chính của xã nhằm tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiết lập trật tự, an toàn giao thông và tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã những tháng cuối năm 2025.

Thông qua Lễ ra quân nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu UBND xã và vai trò của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân tham gia vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông; xây dựng và phát triển văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Đinh Thắng