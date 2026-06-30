Xã Chí Tiên sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ngày 30/6, Đảng ủy xã Chí Tiên tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau một năm triển khai, bộ máy tổ chức trên địa bàn xã được kiện toàn, vận hành ổn định, thông suốt; đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Kết quả, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển. Năm 2025, xã hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu. 6 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt chỉ tiêu cả năm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt gần 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,6%.

Cùng với đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai sắp xếp 24 khu dân cư thành 12 thôn; ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, xây dựng Đảng, tạo nền tảng cho sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trao các quyết định về công tác cán bộ thôn.

Thời gian tới, xã Chí Tiên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Chí Tiên đã công bố quyết định thành lập 12 chi bộ thôn và trao các quyết định về công tác cán bộ tại các thôn.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên