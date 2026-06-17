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Xã Dân Chủ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vô danh phục vụ gi ám định ADN

Ngày 17/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thanh, các cơ quan chức năng đã tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhằm phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Xã Dân Chủ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vô danh phục vụ gi ám định ADN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành lấy mẫu giám định.

Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thanh có 110 phần mộ liệt sỹ trong đó có 46 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin danh tính. Tại buổi làm việc, các cán bộ chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu hài cốt của 46 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin danh tính đang được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thanh. Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kĩ thuật, bảo đảm tính khoa học, khách quan, chặt chẽ và thể hiện sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các mẫu sau khi được thu thập sẽ được chuyển đến cơ quan chuyên môn để phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác đối chiếu và so sánh, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Xã Dân Chủ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vô danh phục vụ gi ám định ADN

Công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Xã Dân Chủ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vô danh phục vụ gi ám định ADN

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Bích Liên


Bích Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giám định ADN Lấy mẫu Anh hùng Đền ơn đáp nghĩa Phục vụ Hài cốt liệt sỹ Đúng quy trình Bảo vệ tổ quốc nghĩa trang liệt sĩ truyền thống cách mạng
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