Xã Đồng Lương khơi dậy tiềm năng từ cây chè

Chè là cây trồng truyền thống, dễ thích nghi và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng trung du. Tại xã Đồng Lương, cây chè không chỉ là nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân mà đang được xác định là cây trồng chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp địa phương. Từ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay, người dân nơi đây đã từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, hiện đại.

Vùng chè Đá Hen, xã Đồng Lương được canh tác theo hướng an toàn, giúp sản phẩm chè đứng vững trên thị trường.

Phát huy giá trị từ vùng đất

Xã Đồng Lương nằm trên vùng trung du, có địa hình đồi thấp, khí hậu ôn hòa, lượng mưa đều, cùng hệ thống khe suối, hồ đập tự nhiên phong phú. Chất đất phù hợp để cây chè phát triển quanh năm. Đây là điều kiện lý tưởng để hình thành các vùng chè nguyên liệu quy mô, chất lượng cao. Từ lợi thế đó, chè Đá Hen- sản phẩm đặc trưng của địa phương ngày càng khẳng định được hương vị riêng có. Chè Đá Hen đã trở thành nét văn hóa ẩm thực và gắn bó mật thiết với đời sống của người dân nơi đây.

Những năm gần đây, xã Đồng Lương đẩy mạnh việc cải tạo vườn chè cũ, chuyển đổi đất đồi kém hiệu quả sang trồng các giống chè năng suất cao như LDP2, VN15... Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và nỗ lực của người dân, diện tích chè toàn xã hiện đạt 170 ha, tổng giá trị từ cây chè đạt khoảng 40 tỷ đồng/năm. Trong đó, làng nghề sản xuất và chế biến chè Đá Hen có diện tích khoảng 100 ha, với 80 hộ tham gia, trở thành trung tâm sản xuất chè chủ lực của xã. Hộ ông Bùi Văn Chương là một trong những điển hình sản xuất giỏi với 3,5 ha chè.

Do được đầu tư, chăm sóc bài bản, bình quân mỗi vụ cho thu khoảng 150 triệu đồng. Mỗi năm sản xuất 6 vụ chè, tổng doanh thu đạt khoảng 900 triệu đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất khoảng 50%, lợi nhuận vẫn ở mức cao. “Cây chè gắn bó với gia đình tôi nhiều năm rồi. Trước kia làm nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Giờ có giống tốt, kỹ thuật bài bản, giá bán ổn định nên thu nhập khá hơn nhiều. Mỗi vụ còn tạo việc làm thêm cho bà con xung quanh,” ông Chương chia sẻ.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây chè còn giúp phủ xanh đồi trọc, hạn chế xói mòn, góp phần ổn định môi trường sinh thái và định hình hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Khai thác thế mạnh của địa phương, HTX Sản xuất và Chế biến chè Đá Hen đi đầu trong đổi mới tư duy sản xuất với doanh thu khoảng 12 tỷ đồng/năm.

Hướng phát triển nông nghiệp bền vững

Một trong những dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp tại Đồng Lương là việc sáp nhập ba xã: Điêu Lương, Yên Dưỡng và Đồng Lương (cũ) thành xã Đồng Lương hiện nay. Sau sáp nhập, địa phương có điều kiện thuận lợi để quy hoạch lại vùng sản xuất, tổ chức lại hạ tầng nông nghiệp, tập trung vào cây trồng mũi nhọn, trong đó, cây chè tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Nhằm phát triển cây chè theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, xã Đồng Lương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Tập huấn kỹ thuật canh tác VietGAP, hữu cơ, tăng cường lực lượng kỹ thuật viên đồng hành với nông dân; khuyến khích mô hình kinh tế tập thể: tổ hợp tác, HTX liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, đẩy mạnh sản phẩm OCOP, quảng bá trên các nền tảng số; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử; gắn sản xuất chè với phát triển du lịch sinh thái, làng nghề, tạo không gian trải nghiệm gắn kết văn hóa, nông nghiệp.

Tiêu biểu cho hướng đi này là HTX Sản xuất và Chế biến chè Đá Hen - đơn vị đi đầu trong đổi mới tư duy sản xuất. Hiện HTX có hơn 15 ha chè đạt chuẩn VietGAP, quy trình sản xuất khép kín từ trồng, chăm sóc, chế biến, đóng gói, tiêu thụ. HTX đã chủ động đầu tư công nghệ, áp dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. “Muốn chè Đá Hen vươn xa thì quy trình sản xuất phải được làm bài bản, an toàn. HTX đầu tư từ vùng trồng, giữ chất lượng đồng đều, nhờ đó, khách hàng từ nhiều tỉnh, thành đều tin tưởng sản phẩm của chúng tôi...”. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc HTX cho biết. HTX đã được cấp nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”, sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh. Trung bình mỗi năm, HTX sản xuất 3 tấn chè khô, tiêu thụ sản phẩm sơ chế trên 300 tấn chè tươi, doanh thu khoảng 12 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/người/năm.

Từ những vùng đồi cằn cỗi, cây chè đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành biểu tượng sinh kế và niềm tự hào của người dân Đồng Lương. Bằng tư duy mới, cách làm mới và sự đồng hành của chính quyền, người dân nơi đây đã từng bước khơi dậy tiềm năng, nâng tầm cây chè trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực, mang thương hiệu riêng của vùng trung du Phú Thọ. Chè Đá Hen không chỉ là thức uống được kết tinh của đất, trời và bàn tay lao động bền bỉ, đang từng ngày vươn xa trên bản đồ nông sản Việt.

Ánh Dương