Xã Hiền Lương chủ động phòng, chống bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Hiền Lương đã xảy ra mưa to cục bộ ở nhiều nơi. Mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng sạt lở taluy âm tại nhiều đoạn đường giao thông nông thôn, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Trước tình hình đó, sáng 25/8, lãnh đạo xã Hiền Lương đã trực tiếp xuống địa bàn, chỉ đạo, huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng đông đảo nhân dân tham gia xử lý các điểm trọng yếu có nguy cơ sạt lở. Tại các điểm có nguy cơ sạt lở, UBND xã đã chỉ đạo đóng cọc tre, đổ đất gia cố taluy âm.

Việc huy động lực lượng xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở do mưa bão không chỉ nhằm hạn chế hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông nông thôn, mà còn là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Hiền Lương trong công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai. Đây cũng là dịp để khơi dậy tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương.

Dưới đây là một vài hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT, cùng đông dảo quần chúng nhân dân tham gia xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã Hiền Lương:

Gia cố cọc tre tại các điểm có nguy cơ sạt lở.

Đông đảo LLVT cùng nhân dân tham gia.

Huy Thắng