Xã hội hóa trong phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Chỉ hơn chục năm trước, mỗi khi đến đợt tiêm phòng, khử trùng tiêu độc vệ sinh môi trường chăn nuôi thường được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí về thuốc thú y, chi phí bảo quản vắc xin và công tiêm phòng. Nhờ đó, tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi thường đạt trên 95% (trừ bệnh dại). Với tỷ lệ tiêm phòng cao, tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả từ sự hỗ trợ đã phát sinh một số hệ lụy, một bộ phận người chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là ở khu vực miền núi có thói quen ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu sự chủ động tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình.

Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn vật nuôi ở xã Tân Sơn.

Để giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao tính chủ động của người chăn nuôi trong phòng, chống dịch bệnh, khoảng từ năm 2015, tỉnh từng bước triển khai việc xã hội hóa công tác tiêm phòng vắc xin, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi; hướng tới giảm quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, xây dựng nền chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Lai Đồng, nguyên Tổ trưởng Tổ Khuyến nông xã cho biết: Trước đây, hầu hết người chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn xã mỗi khi đến các đợt tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, khử trùng tiêu độc và vệ sinh môi trường chăn nuôi hàng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh (2 đợt/năm) đều trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, ít khi chủ động tiêm phòng. Vì thế thời gian đầu tiến hành xã hội hóa, việc phòng, chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ tiêm phòng giảm mạnh so với những năm trước đó. Qua nhiều năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay, hầu hết người chăn nuôi đã hình thành ý thức chủ động bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình, chú trọng học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, tiêm phòng theo đúng độ tuổi. Nhờ vậy, trong những năm gần đây, trên địa bàn xã không phát sinh các ổ dịch bệnh trong chăn nuôi.

Tính đến hết tháng 7, tổng đàn vật nuôi trong toàn tỉnh có gần 1,85 triệu con lợn, gần 37,7 triệu con gia cầm, gần 252.000 con bò, khoảng 165.000 con trâu. Tổng sản lượng thịt hơi các loại 7 tháng năm 2025 đạt trên 283.000 tấn.

Toàn tỉnh hiện có trên 5.200 trang trại chăn nuôi tập trung, tỷ lệ chăn nuôi trong trang trại ngày càng gia tăng; đã hình thành 219 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông-lâm sản-thủy sản theo hình thức HTX, tổ hợp tác, trong đó có hơn 50 chuỗi liên kết trong chăn nuôi. Sản phẩm chăn nuôi của tỉnh đã có mặt và tiêu thụ ổn định tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, một số sản phẩm hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Trong vài năm trở lại đây, trừ bệnh Dịch tả lợn châu Phi bùng phát gây thiệt hại nặng nề cho nền chăn nuôi cả nước, trong đó có Phú Thọ thì trên địa bàn tỉnh không phát sinh các ổ bệnh dịch lớn, lây lan rộng. Kết quả đó là nhờ tỉnh đã làm tốt việc xã hội hóa tiêm phòng trong thời gian dài.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, ông Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Trong thời gian tới, ngành Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trung tâm dịch vụ nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các đợt tiêm phòng, khử trùng tiêu độc và vệ sinh môi trường chăn nuôi. Trong đó, đề nghị các hộ chăn nuôi chủ động đăng ký tiêm phòng với tổ khuyến nông xã hoặc lựa chọn mua vắc xin từ các cơ sở kinh doanh có uy tín để bảo đảm nguồn chuẩn, giúp công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Phan Cường