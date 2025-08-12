Xã Hợp Kim tổ chức Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 12/8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Kim tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đồng chí Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại những truyền thống vẻ vang ngành Công an Nhân dân trong 80 năm qua và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương thời gian qua. Cụ thể, trong thời gian qua lực lượng công an xã đã chủ trì và phối hợp tuần tra, kiểm soát trên 900 lượt, phát hiện và xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng. Mô hình “Camera an ninh” được triển khai tại nhiều thôn, xóm cũng đã góp phần hỗ trợ điều tra, làm rõ gần 10 vụ việc; Tiếp nhận và xử lý hơn 20 tin báo, tố giác tội phạm từ người dân, góp phần phá thành công nhiều vụ án và bắt giữ hàng chục đối tượng phạm pháp. Công an xã cũng đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, bạo lực học đường và đuối nước, thu hút hơn 4.000 lượt người tham dự. Ngày hội là dịp để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức của mỗi người dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng xã Hợp Kim ngày càng bình yên, giàu đẹp.

Đồng chí Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim trao giấy khen cho tập thể công an xã có thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, UBND xã Hợp Kim đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Việt Lâm