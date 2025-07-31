Xã Lâm Thao hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Trước khi sáp nhập với xã Thạch Sơn thành xã Lâm Thao như hiện nay, cả hai thị trấn Lâm Thao và Hùng Sơn đều đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; xã Thạch Sơn được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Đây chính là điều kiện thuận lợi, đòn bẩy để xã Lâm Thao mới bứt phá vươn lên, phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại vào năm 2030.

Xã Lâm Thao tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Ngay từ những ngày đầu mới đi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng uỷ, chính quyền xã Lâm Thao đã xác định phải xây dựng xã trở thành đô thị văn minh, hiện đại và đã được đưa vấn đề này vào chủ đề của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Sau khi sáp nhập, xã Lâm Thao có được nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt khâu đột phá: khai thác, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trọng tâm là hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số và sản xuất nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2030, xã đạt đô thị văn minh, hiện đại”.

Sau sáp nhập, hệ thống đường giao thông của xã khá đồng bộ với tỷ lệ cứng hoá đạt trên 98%, trong đó nhiều tuyến có tính kết nối vùng, nhiều tuyến được trải nhựa áp phan, có hệ thống vỉa hè, cây xanh cùng hệ thống chiếu sáng, trang trí, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại, giao thương phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 55,3% cơ cấu kinh tế, giữ vai trò chủ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế và tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, trong đó có một số ngành, sản phẩm có thế mạnh như phân bón, may mặc, dệt bao bì, cơ khí...

Lãnh đạo UBND xã Lâm Thao kiểm tra tiến độ thi công một số dự án xây dựng trên địa bàn.

Với lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi nên ngành dịch vụ - thương mại trên địa bàn xã phát triển khá đa dạng, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế với nhiều loại hình như siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Xã có 2 siêu thị, 4 chợ truyền thống, hàng trăm cửa hàng tiện ích, 7 chi nhánh ngân hàng thương mại, 2 quỹ tín dụng nhân dân, hàng chục doanh nghiệp vận tải... Toàn xã có 142 doanh nghiệp, 6 HTX, 1.559 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương và tăng thu ngân sách. Hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, điện, nước sạch tiếp tục được củng cố, tăng cường, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Để biến mục tiêu xây dựng xã trở thành đô thị văn minh, hiện đại thành hiện thực, trước mắt xã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh xã hội hoá nguồn lực đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Nhân dân cùng tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội. Làm tốt công tác quy hoạch, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Nam của xã; xây dựng các tuyến giao thông kết nối vùng giữa các khu dân cư trong xã, các tuyến giao thông kết nối với xã Hy Cương và các xã được tách ra từ huyện Lâm Thao (cũ). Tập trung triển khai đầu tư xây dựng một số công trình, dự án có tính động lực, trọng điểm như: Dự án phát triển hạ tầng đấu giá đất kết hợp thương mại dịch vụ, hồ sinh thái tại khu 13; Dự án khu nhà ở đô thị Hùng Sơn; Dự án khu nhà ở đô thị Lâm Thao; Dự án khu dân cư nông thôn Đồng Rổ - Đồng Trằm (xã Thạch Sơn cũ); Dự án Hồ sinh thái và Khu dân cư Nhà Vam (Nhà Vam dưới, Nhà Vam trên); Dự án cải tạo cảnh quan quần thể di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dự án đường giao thông kết nối Thạch Sơn - Chợ Supe; Dự án di chuyển Chợ Cao Mại ra vị trí mới; tuyến Đường Hùng Vương đi Việt Trì; các dự án giao thông nội đồng, thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng, nâng cấp công trình công cộng, công viên, cây xanh, cảnh quan sinh thái; các thiết chế văn hóa - thể thao...

Chi Hương