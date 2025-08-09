Xã Mường Bi tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng

Xã Mường Bi được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã: Mỹ Hòa, Phong Phú và Phú Cường, tổng diện tích 94,787km2, dân số 20.931 người. Là địa bàn rộng, dân cư đông nên ngay sau khi được thành lập, Công an xã Mường Bi đã khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tích cực vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng.

Công an xã Mường Bi có 40 cán bộ, chiến sĩ. Để bắt tay thực hiện nhiệm vụ, Công an xã đã xây dựng quy chế làm việc, nội quy đơn vị, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với chức danh công tác và vị trí việc làm cho từng CBCS. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, giao ban, hội họp, thường xuyên quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên, quán triệt chấp hành quy trình, chế độ công tác. Liên quan đến công tác phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng ngừa, Công an xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Công an xã Mường Bi thực hiện “Thứ bảy vì Nhân dân phục vụ”, hỗ trợ cài đặt, khôi phục mật khẩu tài khoản VNeID.

Để công tác tuyên truyền được lan tỏa kịp thời, nhanh chóng, rộng khắp, công an xã đã thành lập trang Facebook Công an xã Mường Bi, hiện có hơn 5.200 người theo dõi. Trên trang facebook này, hàng ngày Công an xã cập nhật tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, các văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới có hiệu lực thi hành và nhất là thông tin, cảnh báo đến người dân các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi qua điện thoại, trên mạng xã hội.

Trên địa bàn xã Mường Bi nói riêng, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ nói chung những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc người dân bị lừa từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng từ các cuộc điện thoại, ứng dụng phần mềm trên mạng xã hội. Đặc biệt, gần đây đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo giả mạo lực lượng chức năng thông báo về sắp xếp đơn vị hành chính mới. Các đối tượng yêu cầu người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc, dụ dỗ người dân nhằm lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi nắm được việc có hiện tượng lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính để thực hiện các hành vi lừa đảo, công an xã tăng cường công tác tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, tuyên truyền trực tiếp khi người dân đến làm thủ tục hành chính hoặc trong quá trình công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đi cơ sở làm việc với người dân. Đồng thời nhanh chóng đăng tải thông tin chính thức lên trang facebook công an xã về việc cập nhật thông tin theo địa giới hành chính mới như: nơi ở, đăng ký khai sinh, quê quán trên app VNeId (định danh mức 2) sẽ được Bộ Công an tự cập nhật cho người dân. Người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân đã được cập nhật mới lên mạng xã hội, sẽ có nguy cơ rò rỉ dữ liệu, tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Người dân cần cảnh giác, không làm theo các yêu cầu qua điện thoại, chỉ thực hiện cập nhật thông tin trực tiếp tại Công an xã. Thông tin này được chia sẻ rộng rãi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân.

Trong tháng 7 vừa qua, Công an xã Mường Bi đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được các hình thức lừa đảo trên mạng mới xuất hiện và dễ khiến bà con “sập bẫy” như: Tạo tình huống giả bắt cóc để ép chuyển tiền; sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói người dùng; tạo lập các ứng dụng giả mạo chứa mã độc để tấn công, truy cập trái phép ứng dụng chuyến tiền trên điện thoại; giả danh cơ quan thực thi pháp luật, nhân viên các nhà mạng, ngân hàng để đánh cắp thông tin, tài khoản ngân hàng hoặc đánh vào lòng tham bằng cách lừa đảo bán vé máy bay, bán các chuyến du lịch giá rẻ... nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc của người dân.

Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, Công an xã Mường Bi tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp thực hiện nhiều chiến dịch cấp căn cước công dân, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID, gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Công khai danh mục các TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh...

Công an xã Mường Bi hướng dẫn cán bộ hội, đoàn thể xã nhận biết tội phạm lừa đảo qua mạng.

Thiếu tá Bùi Tiến Lâm, Trưởng Công an xã Mường Bi cho biết: Tình trạng lừa đảo qua không gian mạng đang có chiều hướng tăng, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Công an xã khuyến cáo Nhân dân thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng các chuyên đề thiết thực cho từng nhóm đối tượng bằng hình thức phù hợp; tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng về chủ trương, chính sách, pháp luật mới liên quan đến an ninh trật tự và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, không để bị xâm phạm, lừa đảo.

Dương Liễu