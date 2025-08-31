Xã Mường Động di dời khẩn cấp 78 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, ngày 31/8, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai xã Mường Động đã ban hành liên tiếp 6 Quyết định di dời khẩn cấp 78 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở.

Người dân ở xóm Đồng Chanh dọn dẹp bùn đất sau khi bị lũ dâng gây ngập vào nhà.

Theo đó, đã có 78 hộ, 312 khẩu tại 15 xóm nằm trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, nguy cơ sạt lở đất được vận động di dời về nơi tránh trú an toàn. Trong đó đông nhất là xóm Củ (39 hộ), còn lại phân bố tại Thao Con, Vó Cối, Đồng Ngoài, Suối Rèo, Đầm Rừng, Cặm Cõ, Đúp, Suối Măng, Sim Ngoài, Vãng, Đầm Định, Thượng Tiến, Đồng Nang và Hạ Sơn.

Video về tình trạng nước lũ từ trên cao đổ về khu vực dân cư xóm Thao Con gây nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét

Đáng chú ý, trưa 31/8 tại xóm Hạ Sơn phát hiện vết nứt lớn ở sườn đồi, cách khu dân cư khoảng 250m, rộng 30cm, dài 20m, sụt lún từ 40cm đến 50cm. Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, UBND xã đã triển khai di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Cùng ngày, xã Mường Động ban hành Quyết định di dời khẩn cấp lần thứ 6 đối với các hộ dân tại các xóm Thao Con, Củ, Suối Rèo, Đồng Nang và Hạ Sơn.

Video Lực lượng chức năng xã Mường Động kiểm tra khu vực đất bị nứt, sụt lún ở xóm Hạ Sơn.

UBND xã giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tuyên truyền, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, ổn định chỗ ở tạm thời, đồng thời phối hợp công an, dân quân và lãnh đạo các xóm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Khắc Long - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực đang ở mức báo động. Việc khẩn trương di chuyển dân cư là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra bất ngờ”.

Mạnh Hùng