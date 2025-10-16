Xã Mường Thàng phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

Xã Mường Thàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong và Tây Phong. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đã giúp cho hàng ngàn người dân xã Mường Thàng có thêm nguồn vốn để phát triển SX-KD, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, ổn định an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hộ anh Bùi Văn Luyến, xóm Đồng Nhất là hộ nghèo của xóm, xã nhiều năm liền. Năm 2024, gia đình anh được vay 80 triệu đồng đầu tư chăn nuôi và trồng keo. Phát triển chăn nuôi và trồng rừng đã giúp gia đình anh Luyến có nguồn thu ổn định, vì thế đời sống kinh tế gia đình cũng bớt khó khăn hơn. Theo anh Luyến, từ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH thực sự đã làm thay đổi cuộc sống gia đình anh, giúp những người nghèo như gia đình anh từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Bùi Thị Tiển, tổ trưởng tổ TK&VV xóm Đồng Nhất cho biết: Xóm Đồng Nhất có 3 tổ TK&VV thuộc Hội Phụ nữ quản lý. Tổ của tôi có 29 thành viên, thực hiện 4 chương trình tín dụng chính sách, dư nợ trên 1,8 tỷ đồng. Nhìn chung các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, chủ yếu là phát triển chăn nuôi trâu bò và trồng rừng.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Cao Phong giải ngân vốn vay ưu đãi đúng đối tượng

Xã Mường Thàng có 82 tổ TK&VV, hiện đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH, dư nợ đạt trên 213 tỷ đồng với 5.205 hộ vay. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ cao nhất, đạt trên 72 tỷ đồng với 1.171 hộ vay; chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó khăn có sư nợ trên 27,8 tỷ đồng với 571 hộ vay; chương trình cho vay hộ cận nghèo có 478 hộ vay với dư nợ trên 27,1 tỷ đồng; chương trình cho vay hộ nghèo có dư nợ trên 22 tỷ đồng với 367 hộ vay; chương trình cho vay NS&VSMT dư nợ trên 42 tỷ đồng với trên 2.000 hộ vay... Nguồn vốn tín dụng chính sách đã thúc đẩy các hộ khai thác được tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế gia đình giúp nhiều gia đình mở lối thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, xã còn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ được trên 3.630 triệu đồng; tỷ lệ nợ quá hạn thấp chiếm 0,04%.

Đồng chí Tạ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng cho biết: Những ưu đãi từ chính sách cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thể hiện qua tỷ lệ giảm nghèo từng năm và cuộc sống thay đổi của mỗi hộ gia đình được vay vốn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Mường Thàng ước đạt trên 51 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%.

Từ vốn vay ưu đãi, người dân xóm Đồng Nhất, xã Mường Thàng đầu tư xây dựng bể nước và công trình vệ sinh nâng cao chất lượng cuộc sống

Có thể thấy, việc tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xã hội cùng chung sức thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách, hướng dẫn cho họ biết cách làm ăn, từng bước chuyển biến nhận thức, vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó đã khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; được nhân dân đón nhận và đồng tình ủng hộ; tín dụng chính sách đã trở thành một trong những trụ cột tích cực, quan trọng để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách các hộ từng bước phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi và tín dụng đen tại các vùng nông thôn.

Đinh Thắng