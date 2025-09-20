Xã Phù Ninh: Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn, xã Phù Ninh lấy nội dung trên làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quan trọng giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Việc đó không chỉ giúp giảm phiền hà, thời gian cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khu vực tiếp nhận hồ sơ công dân của Trung tâm Phục vụ ành chính công xã Phù Ninh được trang bị khang trang, hiện đại.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2025 khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phù Ninh thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Công khai minh bạch TTHC qua nhiều phương thức. Xã đã ban hành các văn bản để cụ thể hoá các văn bản CCHC của cấp trên. Văn bản quy phạm pháp luật do cấp xã ban hành chất lượng ngày càng cao; TTHC thường xuyên được rà soát, thống kê đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổ, bổ sung và xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; niêm yết công khai danh mục các TTHC, bảng thu phí, lệ phí; bố trí cán bộ thường trực ở bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ các tổ chức, công dân; tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu công dân. Cùng với đó, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn thư, thư công vụ, chữ ký số trong quản lý, điều hành. Tính đến thời điểm này, khu Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, máy in, máy photocopy, bảng quyết mã QR... phục vụ giải quyết công việc; 100% bộ phận chuyên môn được được lắp đặt máy tính có kết nối Internet. Xã tích cực triển khai, ứng dụng kịp thời phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, phầm mềm giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, chứng thực các bản sao điện tử...

Sau gần 3 tháng triển khai chính quyền 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận gần 2.500 hồ sơ, trong đó xử lý trực tiếp hơn 450 hồ sơ; xử lý trực tuyến, trên môi trường mạng hơn 2 nghìn hồ sơ. Xã đã giải quyết gần 2.300 hồ sơ, còn hơn 170 hồ sơ đang trong thời gian hạn giải quyết... Hơn nữa, xã chủ động niêm yết công khai TTHC, 414 thủ tục cấp xã sử dụng quét mã QR cho người dân.

Đồng chí Cao Xuân Trường - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết: Công tác CCHC của xã luôn bám sát mục tiêu, các quy định, kế hoạch CCHC của tỉnh, của Trung ương; khắc phục và làm tốt việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và công bố tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và nâng cấp việc ứng dụng công nghệ thông tin, trụ sở, trang thiết bị làm việc, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá nền hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của xã vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Thủ tục chứng thực bản sao quy trình còn dài, hệ thống chứng thực điện tử và hộ tịch có lúc không đồng bộ được kết quả sang hệ thống thông tin giải quyết TTHC gây khó khăn cho công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công dân. Việc nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công gần như công dân không thực hiện được (lý do trình độ dân trí không đồng đều, không biết sử dụng máy vi tính, máy scan...) chủ yếu công chức hành chính công phải hỗ trợ người dân việc nộp hồ sơ trực tuyến.

Các bước nộp hồ sơ trên dịch vụ công khá nhiều thông tin cần nhập nên mất nhiều thời gian để hoàn thiện nộp được thủ tục hành chính theo yêu cầu. Do số lượng công việc nhiều, nhiều lĩnh vực thiếu cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác... Một trong những khó khăn khi xã triển khai thực hiện Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội do thiếu cán bộ phụ trách công tác Bảo trợ xã hội, hơn nữa địa bàn xã rộng, đối tượng thụ hưởng đông, thời gian thực hiện gấp nên sẽ dẫn đến tình trạng thực hiện không đúng tiến độ công việc.

Cán bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Phù Ninh hướng dẫn công dân quét mã QR

Để khắc phục những khó khăn trên, xã Phù Ninh mong muốn thời gian tới các cấp có thẩm quyền tiếp tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về các thủ tục chuyên môn phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã. Đặc biệt, về công tác cán bộ, quy trình giải quyết TTHC, thủ tục chế độ chính sách để cấp xã sớm tiếp cận và hoàn thành nhiệm vụ...

