Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xả súng chấn động tại Thái Lan khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Ngày 28/7, xả súng tại chợ Bangkok khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng, gây chấn động cộng đồng và an ninh Thái Lan.

Xả súng chấn động tại Thái Lan khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Ảnh minh họa.

Cảnh sát Thái Lan cho biết mới xảy ra xả súng tại một khu chợ đông người ở thủ đô Bangkok ngày 28/7, khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương.

Nguồn TTXVN/Vietnam+


Nguồn TTXVN/Vietnam+

 Từ khóa: Xả súng Chấn động nhân viên an ninh Bangkok người thiệt mạng Cộng đồng Cảnh sát thái lan Người bị thương Thủ đô
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long