Xả súng chấn động tại Thái Lan khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

“Ukraine nhất trí với bất cứ hình thức ngừng bắn nào”

2025-08-11 11:47:00 Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.

Hàng chục người tử vong do suy dinh dưỡng tại thủ phủ bang Bắc...

2025-08-11 06:33:00 Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn: Trật tự quốc tế trước thử thách từ Gaza

2025-08-10 12:15:00 Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chống lại kế hoạch kiểm soát Gaza của Israel

2025-08-10 05:54:00 Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...

Thuế quan trung bình của Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 1904

2025-08-09 06:56:00 Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...

Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga tại Alaska vào ngày 15/8

2025-08-09 06:55:00 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Động lực thúc đẩy Tây Ban Nha hủy kế hoạch mua F-35

2025-08-08 19:06:00 Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.

Thái Lan xác nhận tham dự tham vấn hòa bình do Malaysia chủ trì

2025-07-28 05:15:00 Theo thông báo, cuộc tham vấn về các nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia dự kiến diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ở Kuala Lumpur.

Israel mở “hành lang sống” cho đoàn xe chuyển viện trợ đến Gaza

2025-07-27 07:20:00 Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ thiết lập các hành lang nhân đạo đặc biệt, tạo điều kiện cho đoàn xe Liên hợp quốc vận chuyển viện trợ an toàn đến người dân Gaza.

EU xem xét đẩy nhanh quá trình loại bỏ khí đốt của Nga

2025-07-26 06:57:00 Nghị viện châu Âu đang xem xét các đề xuất nhằm đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ khí đốt của Nga bắt đầu từ tháng 1/2027.

Thái Lan ủng hộ đàm phán song phương trong giải quyết xung đột với...

2025-07-26 05:31:00 Ngày 25/7, Thái Lan cho biết nước này ủng hộ đàm phán song phương trong việc giải quyết xung đột quân sự. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới tranh...