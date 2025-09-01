Xã Tam Nông chủ động gỡ khó, sẵn sàng vào năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2025–2026 chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được kiện toàn và bước đầu vận hành ổn định, xã Tam Nông đã chủ động tháo gỡ khó khăn, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng bước vào năm học mới.

Trường THCS Hưng Hoá vừa hoàn thiện công trình nhà xe cho giáo viên, nhà vệ sinh cho học sinh để phục vụ năm học mới 2025-2026

Toàn xã hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 4 trường THCS, với tổng số 170 lớp và gần 5.000 học sinh. Năm học 2025–2026, Tam Nông được giao 354 chỉ tiêu biên chế, trong đó có 352 cán bộ, giáo viên, nhân viên được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; 27 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 111.

Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã bố trí được 341 người đang công tác, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về đội ngũ phục vụ năm học mới. Hiện nay, một số vị trí giáo viên và nhân viên vẫn đang được rà soát, bổ sung, trong đó có 12 giáo viên giảng dạy trực tiếp và 1 nhân viên. Tuy nhiên, UBND xã đã xây dựng phương án cụ thể, linh hoạt điều động nội bộ và hợp đồng bổ sung kịp thời, nhằm đảm bảo hoạt động dạy và học diễn ra đúng tiến độ, không bị gián đoạn. Riêng đối với các môn đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, xã đã xây dựng phương án hợp đồng, điều động phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng chí Cao Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết: “Ngay sau khi nhận chỉ tiêu biên chế và hợp đồng giáo viên, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với các trường chủ động rà soát, cân đối đội ngũ, linh hoạt điều động nội bộ và triển khai hợp đồng đúng quy định. Trước mắt, xã ưu tiên hợp đồng đủ số lượng theo chỉ tiêu đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục đề xuất bổ sung biên chế ở các vị trí còn thiếu”. Cụ thể, trong năm học này, xã đề nghị hợp đồng bổ sung 4 giáo viên tiểu học gồm: 2 giáo viên văn hóa, 1 giáo viên Tin học, 1 giáo viên Tiếng Anh và 3 giáo viên THCS thuộc các môn Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử. Thời gian hợp đồng từ tháng 9/2025 đến hết năm học hoặc đến khi có bổ sung biên chế chính thức. Các chế độ, chính sách cho người lao động đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về cơ sở vật chất, các nhà trường đã chủ động triển khai công tác vệ sinh, sửa chữa nhỏ và bố trí lại không gian lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Một số điểm trường xây dựng đã lâu có hiện tượng xuống cấp nhẹ, chưa đồng bộ, nhưng các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ nguồn lực xã hội hóa để khắc phục kịp thời. UBND xã đã rà soát tổng thể, xây dựng danh mục đầu tư và đề xuất cấp trên xem xét hỗ trợ trong thời gian tới. Một số hạng mục ưu tiên gồm: Xây mới phòng học và công trình phụ trợ tại các trường mầm non Hồng Đà, Thượng Nông; sửa chữa cơ sở vật chất trường MN Hưng Hóa; nâng cấp một số hạng mục tại trường TH Hưng Hóa, Hương Nộn; đầu tư xây mới trường THCS Hồng Đà, sửa chữa nhà lớp học tại THCS Thượng Nông. Song song đó, xã cũng kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy các môn học đặc thù trong chương trình giáo dục mới như Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật... để đảm bảo chất lượng giảng dạy theo đúng định hướng đổi mới.

Năm học 2025-2026, Trường MN Hương Nộn đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dạy trẻ

Có thể thấy, dù vẫn còn một số khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của ngành giáo dục, xã Tam Nông đang tạo được sự chuẩn bị bài bản, toàn diện cho năm học mới. Việc bố trí cơ bản đủ giáo viên, bảo đảm điều kiện dạy học tối thiểu và tiếp tục huy động xã hội hóa giáo dục sẽ là những giải pháp quan trọng để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn trong cả trước mắt và lâu dài.

Những kết quả tích cực bước đầu ở Tam Nông cần được tiếp sức bằng sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, đặc biệt trong việc bổ sung biên chế, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhằm tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và giáo viên yên tâm bước vào năm học mới – năm học tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Anh Thơ