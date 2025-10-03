Xã Tân Lạc: Nở rộ phong trào thi đua yêu nước

Xã Tân Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính các xã Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai, Ngọc Mỹ và thị trấn Mãn Đức. Giai đoạn 2020-2025, công tác thi đua, khen thưởng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát, tổ chức triển khai bài bản, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn từng giai đoạn. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy ý chí vươn lên trong toàn dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thi đua từ cơ sở – lan tỏa từ những việc làm cụ thể

Ngay từ đầu mỗi năm, Đảng ủy, UBND xã Tân Lạc đã phát động và triển khai kế hoạch thi đua sát với tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các thôn, xóm, tổ chức đoàn thể căn cứ vào đó để xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, các phong trào không còn dừng lại ở hình thức, mà đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân.

Điển hình như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, cải tạo cảnh quan môi trường.

Phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã có sự thay đổi đáng kể, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp ngày càng phát triển hiện đại. Phong trào thi đua thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xã có 15 khu dân cư kiểu mẫu, 38 vườn mẫu. Điển hình trong phong trào là xóm Đồng Tâm, xóm Bin...

Xã Tân Lạc mở rộng diện tích trồng bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hướng về người yếu thế – thi đua vì cộng đồng nhân ái

Nổi bật trong các phong trào thi đua của xã Tân Lạc là phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã thực sự trở thành kim chỉ nam trong các chính sách an sinh xã hội. Hàng năm, xã chủ động rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất để có phương án hỗ trợ phù hợp cả về vật chất lẫn tinh thần.

Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức tổ chức; vận động tổ chức, cá nhân tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo hiện hành, như chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách dạy nghề, hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ tiền điện... Công tác xóa đói giảm nghèo luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các khu, xóm tổ chức thực hiện, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được triển khai đồng bộ. Trong giai đoạn 2020-2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 6%.

Người dân xã Tân Lạc được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội

Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo”, toàn xã đã xây mới 106 nhà, sửa chữa 80 nhà với tổng kinh phí 13,492 triệu đồng (ngân sách trung ương 8,200 triệu đồng, ngân sách địa phương 112 triệu đồng, đóng góp các hộ gia đình 5,180 triệu đồng), huy động 1.488 ngày công.

Song song với công tác an sinh, phong trào thi đua phát triển kinh tế cũng ghi dấu ấn rõ rệt khi ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hình thành các mô hình kinh tế tổng hợp, hợp tác xã kiểu mới.

Thi đua là động lực, là trách nhiệm

Phong trào thi đua yêu nước không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn lan tỏa đến nhiều mặt đời sống – từ giáo dục, y tế, an ninh trật tự đến cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị trong xã đều lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm, khuyến khích cán bộ, công chức đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Công an xã Tân Lạc hỗ trợ người dân làm căn cước công dân và định danh điện tử

Đồng chí Lê Văn Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lạc nhấn mạnh: “Thi đua yêu nước không phải là điều gì to tát, mà là những hành động cụ thể, hàng ngày. Khi mỗi người dân, mỗi tổ chức cùng nỗ lực vì lợi ích chung, thì sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên gấp bội”.

Giai đoạn 2025-2030, xã Tân Lạc xác định tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy kết quả làm thước đo. Các phong trào sẽ được lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số nông thôn, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, xã tiếp tục đặt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau – bởi sự phát triển chỉ có ý nghĩa khi mọi người dân đều được hưởng thụ thành quả một cách công bằng và bền vững.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước tại xã Tân Lạc không chỉ khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, mà còn là nguồn nội lực quý giá để địa phương vững bước trên con đường phát triển bền vững, nhân văn và giàu bản sắc.

Đinh Thắng