Xã Tân Sơn nỗ lực giảm nghèo bền vững

Trong những năm gần đây, xã Tân Sơn có những bước chuyển mình đáng kể trong công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của cộng đồng, nhiều hộ gia đình đã từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xác định nâng cao thu nhập là yếu tố then chốt trong giảm nghèo bền vững, xã Tân Sơn đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên. Xã triển khai nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, điển hình là mô hình nuôi bò sinh sản, bò thịt...

Một trong những điển hình thoát nghèo là hộ bà Hà Thị Vọng ở khu Chiềng. Trước đây, gia đình bà Vọng thuộc diện hộ nghèo của xã, thu nhập chủ yếu trông vào vài sào ruộng nên cuộc sống chật vật. Năm 2020, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bà Vọng được hỗ trợ một con bò cái sinh sản; được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho bò... Đến nay bò mẹ đã sinh ra 5 bê con khỏe mạnh, gia đình bà Vọng đã thoát nghèo.

Mô hình nuôi bò cái sinh sản đã giúp hộ bà Hà Thị Vọng thoát nghèo bền vững.

Cùng với gia đình bà Vọng, trên địa bàn xã hiện có hàng chục hộ khác cũng đã thoát nghèo nhờ chăn nuôi bò. Nhiều hộ từng nằm trong diện cận nghèo nay đã trở thành hộ khá, tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển chăn nuôi với người dân trong khu. Phát huy lợi thế đất đồi rừng lớn, xã Tân Sơn khuyến khích người dân phát triển các mô hình trồng rừng kinh tế, trồng cây ăn quả và sản xuất nông sản an toàn. Việc kết hợp đa dạng sinh kế giúp người dân giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước xây dựng nền kinh tế hộ vững chắc.

Chính quyền xã chủ động kết nối các nguồn lực hỗ trợ như Quỹ vì người nghèo, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể phát động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm. Sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị đã tạo động lực mạnh mẽ để người dân vượt qua khó khăn, thay đổi tư duy sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Một điểm nhấn quan trọng khác là xã Tân Sơn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống. Nhiều tuyến đường liên khu, nội đồng được cứng hóa, thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa. Hệ thống điện, nước sạch, trường học, trạm y tế được nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khuyến khích người dân gắn bó lâu dài với quê hương. Đến nay hộ nghèo của xã giảm còn 13,02%; hộ cận nghèo 7,89%; tỷ lệ đường giao thông trục xã được kiên cố hóa đạt 85%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt các khu dân cư tập trung đạt 85%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 89,17%. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của chính quyền và Nhân dân địa phương mà còn cho thấy hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mô hình cam Vinh lòng vàng ở xã Tân Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn khẳng định, mục tiêu giảm nghèo bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân thực sự chủ động vươn lên. Chính quyền xã tiếp tục đồng hành cùng người dân bằng những chính sách cụ thể, đồng thời khuyến khích các hộ khá giúp đỡ hộ nghèo. Thành công của mỗi hộ gia đình là nền tảng cho sự phát triển chung của xã. Tân Sơn tiếp tục mở rộng các mô hình sinh kế phù hợp, chú trọng mô hình chăn nuôi bò sinh sản, trồng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế để mọi người dân đều có cơ hội nâng cao thu nhập, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hoàng Hương