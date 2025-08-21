Xã Tân Sơn tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), xã Tân Sơn đã và đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để chào mừng.

Trong dịp này, xã tổ chức hoạt động thi đấu bóng chuyền hơi nam, nữ; văn nghệ quần chúng tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân chào mừng ngày hội non sông, Tết Độc lập. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định.

Gắn kết chặt chẽ với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, tạo không khí phấn khởi, vui tươi.

Cùng với đó, xã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan như: Treo pano, áp phích, băng rôn tại trung tâm xã, các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư, nhà văn hóa. Tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; Trang thông tin điện tử của xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Tuyên truyền trực quan khu vực trung tâm xã.

Xây dựng và phát sóng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Đồng thời tổ chức biểu dương gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và tổ chức giao lưu văn nghệ quần chúng với các tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và thành tựu đổi mới.

Thông qua các hoạt động góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, cũng là dịp để Nhân dân các dân tộc trên địa bàn có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Tú