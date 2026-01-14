Xã Tề Lỗ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 0,22%

Chiều 14/1, Đảng ủy xã Tề Lỗ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Danh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thừa ủy quyền, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Danh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác.

Năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tề Lỗ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ xã đã kết nạp 40 đảng viên mới. Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách ước đạt 226 tỷ đồng, bằng 333% dự toán HĐND xã giao. Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2025 ước đạt khoảng 6.268 tỷ đồng, tăng 10,63% so với năm 2024. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống dưới 1%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, Đảng bộ xã Tề Lỗ đề ra 19 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện. Trong đó có 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị như: Tỷ lệ tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; tổng giá trị sản xuất toàn xã phấn đấu đạt 6.976,3 tỷ, tăng 11,3% so với năm 2025; thu ngân sách phấn đấu đạt 295.055 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 0,22%...

Đồng chí Lê Anh Tân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tề Lỗ trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Danh đánh giá cao những kết quả xã Tề Lỗ trong năm 2025. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền xã tập trung xử lý hiệu quả vấn đề rác thải gắn với xây dựng nông thôn mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người có công, người nghèo...

Đồng chí Hà Thái Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Nhân dịp này, 2 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Tề Lỗ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2025 và giai đoạn 2020 - 2025.

Thuý Hường