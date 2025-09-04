Xã Thanh Thủy sẵn sàng khai giảng năm học mới

“Năm học 2025-2026, xã Thanh Thủy có 15 trường mầm non, tiểu học và THCS, với 191 lớp, gần 6.000 học sinh. 100% trường đã sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới” - Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Thanh Thủy kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Tiểu học Đoan Hạ.

Xã Thanh Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Thủy, Đoan Hạ, Bảo Yên và thị trấn Thanh Thủy. Chuẩn bị cho năm học mới, xã đã chỉ đạo các trường rà soát, kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện, nước... bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu dạy và học 2 buổi/ngày. Công tác tuyển sinh được các trường triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc, đúng quy chế.

Năm học 2025-2026, xã Thanh Thủy có 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 5 trường THCS và 3 nhóm trẻ tư thục. Trong đó, bậc mầm non có 61 nhóm, lớp với 1.411 trẻ (trẻ nhà trẻ - đầu cấp 241 em); bậc tiểu học có 73 lớp với 2.275 học sinh (455 học sinh lớp 1); bậc THCS có 57 lớp với 2.293 học sinh (560 học sinh lớp 6).

Đến nay, 100% trường công lập trên địa bàn xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó 7 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 8 trường đạt chuẩn mức độ 2. Đa số các trường đã có phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường thiếu phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện chuẩn; thiết bị dạy học chưa đồng bộ.

Trường Mầm non Hoa Hồng chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Mầm non Hoa Hồng có cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng chức năng, khuôn viên sạch đẹp, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và gần gũi với trẻ. Trường có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên trẻ trung, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tích cực đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Nguyễn Thị Thảo cho biết: Năm học 2025-2026, trường có 14 nhóm, lớp với 353 học sinh, trong đó có 4 lớp mẫu giáo 5 tuổi với 113 học sinh, 3 lớp mẫu giáo 4 tuổi với 96 học sinh, 4 lớp mẫu giáo 3 tuổi với 88 học sinh, 3 nhóm trẻ với 56 học sinh. 100% trẻ được ăn bán trú và học 2 buổi/ngày. Năm học mới, trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển toàn diện cho trẻ, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, an toàn và sáng tạo.

Được đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, từng bước hiện đại, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Đoan Hạ có 16/18 phòng học được trang bị ti vi, máy chiếu và 25 máy tính kết nối internet phục vụ giảng dạy, quản lý. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phong Lan cho biết: Năm học này, trường có 12 lớp với 383 học sinh, trong đó có 82 học sinh lớp 1. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đúng tuổi đạt 100%. Toàn trường có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, nhiều thầy cô có năng lực chuyên môn vững, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Trường bố trí giáo viên khoa học, phù hợp với năng lực, trình độ.

Với 362 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cả 3 cấp học của các trường công lập (cán bộ quản lý 39 người, giáo viên 304 người, nhân viên 19 người), các trường hợp đồng thêm 42 giáo viên (28 giáo viên mầm non, 4 giáo viên tiểu học, 10 giáo viên THCS) để đáp ứng nhiệm vụ năm học. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đã chủ động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; trong đó tăng cường nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý và giảng dạy.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng trang trí lớp học, làm đồ dùng học tập chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới.

Công tác chuẩn bị sách giáo khoa, học liệu và thiết bị dạy học được thực hiện nghiêm túc. Các trường phối hợp chặt chẽ với Công ty Sách - Thiết bị trường học Phú Thọ để cung ứng đủ sách giáo khoa theo nhu cầu đăng ký, đảm bảo sẵn sàng cho học sinh ngay từ tuần học đầu tiên. Việc rà soát, bảo quản, bổ sung thiết bị dạy học cũng được chú trọng, nhất là đối với các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm của các nhà trường và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn xã Thanh Thuỷ đã sẵn sàng khai giảng năm học mới với niềm tin sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao.

Chi Hương