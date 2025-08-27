Xã Trạm Thản tháo gỡ khó khăn, đón năm học mới

Đến xã Trạm Thản vào những ngày này, không khí chuẩn bị năm học mới 2005- 2026 của các trường học tưng bừng, phấn khởi. Mỗi người một việc, ai ai cũng hồ hởi, náo nức chờ đón năm học mới sắp đến.

Các cô giáo Trường mầm non Trung Giáp trang trí phòng học chuẩn bị đón trẻ đến trường, năm học 2025 - 2026.

Ngay từ những ngày đầu tháng 8, UBND xã Trạm Thản đã tiến hành rà soát, tổng kiểm tra toàn bộ 9 trường học trên địa bàn. Từ đó có kế hoạch cho từng trường trong việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị; bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý với tâm thế tích cực chuẩn bị năm học mới. Sau khi rà soát cho thấy, 9/9 trường trên địa bàn xã đều thiếu giáo viên, cơ sở vật chất của nhiều trường đã xuống cấp và thiếu trang thiết bị dạy học.

Cụ thể như: Trường mầm non Trạm Thản thiếu giáo viên biên chế, nhân viên văn thư, y tế học đường, nuôi dưỡng, bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh... Trường Tiểu học Trạm Thản thiếu 7 giáo viên các môn: Văn hoá, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ và 1 nhân viên trường học...

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho “Ngày hội đến trường của bé”, các hoạt động hè và ổn định tổ chức đầu năm học của Trường Mầm non Trung Giáp đã được các cô giáo và phụ huynh chuẩn bị kỹ. Năm học mới 2025-2026, nhà trường tuyển sinh 9 nhóm, lớp với 228 học sinh (vượt kế hoạch 21 học sinh). Nhà trường có đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn trên 95%, có 4 giáo viên hợp đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để đảm bảo điều kiện bước vào năm học mới, trước mắt nhà trường mong muốn được bổ sung thêm 2 giáo viên để đủ điều kiện tách lớp Nhà trẻ. UBND xã quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà điều hành, đảm bảo các hoạt động của nhà trường và điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thẩm định công nhận lại Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vào tháng 11 sắp tới.

Ở Trường THCS Trung Giáp vẫn còn thiếu giáo viên một số bộ môn nên khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ chuyên môn. Năm học 2025-2026, Trường THCS Trung Giáp có 8 lớp với 315 học sinh. Cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp, các trang thiết bị phục vụ cho dạy học chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu; thiết bị phục vụ giảng dạy chương trình GDPT 2018 còn thiếu, nhà trường chủ yếu khai thác phục vụ công tác giảng dạy qua máy chiếu và ti vi. Các công trình phụ trợ còn thiếu và đã xuống cấp gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cũng như công tác quản lý.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường luôn nhận được sự quan tâm các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là sự vào cuộc của các bậc phụ huynh, tạo động giúp thầy trò nhà trường cùng phấn đấu thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Năm học mới, nhà trường mong muốn được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học; đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu; thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học.

Để sẵn sàng cho năm học mới, UBND xã Trạm Thản đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn khắc phục khó khăn, tích cực triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh đến trường. Các trường tăng cường rà soát khu lớp học, phòng chức năng, khu vệ sinh, hệ thống điện nước... đảm bảo điều kiện để đón học sinh tựu trường. Quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thiết bị giảng dạy đổi mới kiểm tra đánh giá theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018...

Hương Giang