Xã Vĩnh An gỡ nút thắt trong vi phạm đất đai

Hàng trăm vụ vi phạm đất đai tồn đọng qua nhiều năm đang trở thành điểm nghẽn lớn trong công tác quản lý ở xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ. Sau sáp nhập, địa phương đối mặt không ít áp lực khi vừa phải giải quyết tồn tại cũ, vừa ngăn chặn phát sinh mới. Trong bối cảnh đó, chính quyền xã đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm khôi phục trật tự, hướng tới mục tiêu không còn điểm nóng về đất đai.

Nhiều vi phạm, khó xử lý

Sau khi thành lập (từ 3 xã Chấn Hưng, Yên Bình, Kim Xá thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), xã Vĩnh An đối mặt với tình trạng vi phạm đất đai diễn biến phức tạp. Toàn xã hiện có 231 trường hợp vi phạm, trong đó 147 vụ tồn đọng từ nhiều năm, 71 trường hợp đang trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 13 trường hợp phát sinh mới. Hầu hết các vi phạm liên quan đến việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất công và xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp.

Ông Lương Anh Tài, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh An cho biết, một trong những nguyên nhân chính khiến việc xử lý gặp khó là do lịch sử quản lý đất đai để lại khá phức tạp, đặc biệt là ở các khu dân cư hình thành trước thời điểm sáp nhập. “Có những trường hợp người dân mua bán, sang nhượng bằng giấy viết tay từ hàng chục năm trước, ranh giới không rõ ràng, hồ sơ địa chính chưa được cập nhật kịp thời nên khi phát hiện vi phạm rất khó xác định trách nhiệm cụ thể. Cán bộ xã dù rất nỗ lực nhưng nhân lực mỏng, khối lượng công việc quá lớn”.

Ngoài ra, nhiều hộ dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về quy định của pháp luật đất đai, trong khi việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm lại dễ phát sinh khiếu kiện. Chính quyền xã cho biết, không ít vụ việc phải kéo dài qua nhiều năm do người dân không hợp tác hoặc cố tình chây ỳ, gây áp lực lớn cho bộ máy cơ sở.

Hầu hết các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Vĩnh An đều xảy ra từ thời điểm trước khi sáp nhập

Không ít vụ việc, xã đã ban hành quyết định xử lý nhưng thiếu lực lượng cưỡng chế, thiếu kinh phí tổ chức, dẫn đến chậm thi hành. Càng kéo dài, các vi phạm càng “cắm rễ sâu”, tạo tâm lý so bì giữa các hộ dân, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước ở cơ sở.

Rõ ràng, Vĩnh An đang đứng trước một bài toán khó sau sáp nhập: Vừa phải giải quyết dứt điểm tồn đọng cũ, vừa phải ngăn chặn vi phạm mới phát sinh. Nếu không xử lý kiên quyết, “vết sẹo quản lý” này sẽ tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển của địa phương trong tương lai.

Không có vùng cấm trong xử lý sai phạm

Trước tình hình đó, UBND xã Vĩnh An đã ban hành Kế hoạch số 93 ngày 19/9/2025 nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều. Theo kế hoạch, địa phương đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 100% các trường hợp vi phạm phát sinh mới và ít nhất 13 trường hợp tồn đọng trước cuối năm 2025, phấn đấu tất cả các thôn trên địa bàn đạt tiêu chí “Khu dân cư không vi phạm đất đai”.

Ông Đỗ Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An khẳng định: “Chúng tôi coi việc xử lý dứt điểm vi phạm đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025. Chính quyền xã đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ kiểm tra thường xuyên và tổ phản ứng nhanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi vi phạm mới phát sinh. Cán bộ thôn, công an xã và các đoàn thể đều được giao trách nhiệm cụ thể. Nếu để phát sinh vi phạm mới, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.”

Cùng với các biện pháp hành chính, xã Vĩnh An chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Khu dân cư không vi phạm đất đai”, công khai danh sách các hộ cố tình vi phạm và biểu dương những thôn, hộ dân chấp hành tốt. “Mục tiêu không chỉ là xử lý cho xong mà còn là tạo chuyển biến bền vững trong nhận thức của người dân. Khi mỗi người dân hiểu rằng giữ gìn đất đai, không lấn chiếm, không xây dựng trái phép cũng là bảo vệ lợi ích của chính mình, thì trật tự mới thực sự được thiết lập,” ông Cường nhấn mạnh.

Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Vĩnh An đang từng bước tiến gần tới mục tiêu trở thành địa phương không còn điểm nóng về vi phạm đất đai, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, kỷ cương và phát triển bền vững.

Quang Nam