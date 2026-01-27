Xã Vĩnh An phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Thời gian qua, xã Vĩnh An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm. Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật đến hỗ trợ người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, diện mạo nông thôn Vĩnh An ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Mô hình trồng ớt của bà Trần Thị Diêm ở khu 1 Yên Trù mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Nhận thức rõ muốn nâng cao thu nhập bền vững phải thay đổi tư duy sản xuất, Đảng ủy, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, kinh nghiệm sản xuất của người dân, xã tập trung vận động bà con chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Một trong những điểm nhấn trong phát triển nông nghiệp ở Vĩnh An là mở rộng diện tích trồng các loại rau màu, cây hàng hóa ngắn ngày, trong đó cây ớt đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư cải tạo đất, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập so với trồng lúa truyền thống.

Bên cạnh đó, xã Vĩnh An chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, người dân được tiếp cận quy trình trồng, chăm sóc cây trồng theo hướng an toàn, tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro dịch bệnh và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chính quyền xã cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất.

Đồng chí Tạ Tất Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết: "Xác định nông nghiệp là nền tảng kinh tế của địa phương, xã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng có đầu ra ổn định, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Mục tiêu cao nhất là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân".

Đến nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả, trở thành hướng đi mới giúp người dân vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Trong đó, mô hình trồng ớt của các hộ dân ở một số khu dân cư đang mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn.

Là một trong những hộ tiên phong trồng ớt, bà Trần Thị Diêm ở khu 1 Yên Trù chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng lúa, thu nhập thấp, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Từ khi được xã vận động, hướng dẫn chuyển sang trồng ớt, tôi thấy hiệu quả rõ rệt. Cây ớt dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch kéo dài, giá bán tương đối ổn định. Bình quân mỗi vụ, gia đình tôi thu lãi gần 100 triệu đồng, cao hơn so với trồng lúa.

Theo bà Diêm, ngoài sự chủ động của gia đình, kết quả đạt được còn nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn kỹ thuật. Cán bộ xã thường xuyên xuống đồng ruộng, hướng dẫn bà con cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Không chỉ dừng lại ở trồng ớt, xã Vĩnh An còn khuyến khích phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước hình thành các mô hình kinh tế tổng hợp. Nhiều hộ đã kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Công tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng được xã quan tâm. Chính quyền địa phương tích cực vận động người dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, nhằm tạo đầu mối liên kết với doanh nghiệp, thương lái, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp người dân yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”.

Song song với phát triển kinh tế, xã chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh An qua từng năm đều có sự tăng trưởng, đến nay đạt 72 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,31%. Đời sống người dân ngày càng ổn định, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà ở khang trang, đầu tư cho con em học hành, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian tới, xã Vĩnh An tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX, trang trại trong phát triển kinh tế hộ, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Vĩnh An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Hương