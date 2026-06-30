Xã Vĩnh Thành công bố các quyết định về công tác cán bộ thôn sau sắp xếp

Chiều 30/6, xã Vĩnh Thành tổ chức lễ công bố thành lập thôn, chi bộ và các quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại buổi lễ, xã Vĩnh Thành đã công bố nghị quyết về sắp xếp, đổi tên các thôn trên địa bàn. Công bố các quyết định kết thúc, giải thể các chi bộ thôn cũ, thành lập các chi bộ thôn mới và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ. Công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời các thôn mới sau sắp xếp.

Tại buổi lễ, xã Vĩnh Thành công bố các quyết định về công tác cán bộ của các thôn sau sắp xếp.

Sau khi thực hiện sắp xếp, xã Vĩnh Thành giảm từ 22 thôn xuống còn 10 thôn. Các thôn mới sau sắp xếp đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ở cơ sở, sđáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị xã Vĩnh Thành tiếp tục hoàn thành toàn bộ các công việc sau sắp xếp như bàn giao hồ sơ, tài sản, cơ sở vật chất, cập nhật dữ liệu dân cư, địa chỉ hành chính và các thủ tục liên quan, bảo đảm hoạt động của các thôn mới thông suốt, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát huy lợi thế của các thôn mới có quy mô lớn hơn để huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Lưu Trường