Xã Yên Phú: Trên 50ha lúa chưa gặt và khoảng 15ha hoa màu bị ngập

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Yên Phú, cơn bão số 10 gây mưa lớn trên địa bàn cùng với xả lũ hồ Cánh Tạng đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9, nước lũ dâng tràn hết các ngầm, một số nơi nước chảy xiết chưa thể lưu thông. Đặc biệt, mưa lũ đã làm ngập trên 50ha lúa chưa gặt và khoảng 15ha hoa màu, 6ha keo.

Người dân nỗ lực thu hoạch số lúa chưa gặt bị ngập.

Ngoài ra, đất đá sạt lở tràn vào một số nhà dân, Trường Mầm non Bình Hẻm bị ngập, Trạm Y tế Yên Phú bị dột. Sạt lở đất đá 3 điểm trên đường 443, cây cối gãy đổ ra đường, một số điểm dây điện chùng và rơi xuống đường, ảnh hưởng đến giao thông. Có 2 xóm bị đứt dây điện, 4 trạm điện bị sự cố, gây mất điện.

Để ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, công an xã dọn dẹp cây bị đổ ra đường; lập các chốt chặn tại các ngầm bị ngập, điểm sạt lở; phối hợp với điện lực xử lý các sự cố. Phối hợp với doanh nghiệp sử dụng máy xúc để khơi thông cống ngầm, gạt đất các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông.

UBND xã cũng đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời tài sản của các gia đình bị ngập đến nơi an toàn. Xã tiếp tục thông tin thường xuyên về diễn biến bão số 10 để Nhân dân chủ động ứng phó.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

