Xây dựng chính sách đặc thù, củng cố vững chắc mạng lưới y tế cơ sở

Chiều 18/6, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo các dự thảo nghị quyết quan trọng về chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, chuẩn bị trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo ngành Y tế khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Theo báo cáo của Sở Y tế, dự thảo nghị quyết về quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, phương án bố trí được xây dựng theo hướng: Mỗi thôn, tổ dân phố sẽ bố trí 1 nhân viên y tế.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung trình bày các phương án đề xuất về mức hỗ trợ đối với lực lượng y tế, dân số tại cơ sở.

Định mức hỗ trợ hằng tháng được đề xuất cụ thể gắn với đặc thù quy mô và địa bàn quản lý. Trong đó, mức 0,7 lần mức lương cơ sở/tháng áp dụng đối với nhân viên y tế thuộc các thôn có trên 350 hộ gia đình; thôn thuộc 104 xã vùng khó khăn theo quy định; tổ dân phố có trên 500 hộ trở lên và mức 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng, áp dụng đối với nhân viên y tế tại các địa bàn còn lại.

Mục tiêu của chính sách nhằm kịp thời duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng y tế cơ sở - lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng tại địa bàn dân cư.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp đóng góp ý kiến về tính pháp lý và quy trình xây dựng Nghị quyết theo thủ tục rút gọn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích về tính cấp thiết của việc ban hành nghị quyết; các giải pháp căn cơ trong việc sắp xếp, bố trí nhân viên y tế dôi dư sau quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố; cơ cấu, trình độ chuyên môn của đội ngũ này, cũng như đối chiếu chặt chẽ với các quy định pháp lý hiện hành.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chi trả thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số, chính sách hỗ trợ khi sinh con, sàng lọc một số bệnh trước sinh, sơ sinh và tan máu bẩm sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, cơ quan soạn thảo đề xuất mức thù lao hằng tháng cho cộng tác viên dân số bằng 0,5 lần mức lương cơ sở, đối với địa bàn các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn đặc biệt khó khăn; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên và 0,4 lần mức lương cơ sở, đối với cộng tác viên làm việc tại các địa bàn còn lại.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu về công tác phối hợp, điều hành tiến độ xây dựng các tờ trình.

Dự thảo cũng đề xuất các nhóm giải pháp an sinh, nâng cao chất lượng dân số như: Hỗ trợ tài chính khi sinh con; hỗ trợ khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh; hỗ trợ sàng lọc tan máu bẩm sinh, đặc biệt ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các vùng có nguy cơ cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Đội ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố là lực lượng nòng cốt, cánh tay nối dài của ngành Y tế trong công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại cơ sở. Việc ban hành nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng là cần thiết nhằm tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo các dự thảo nghị quyết chiều ngày 18/6.

Thống nhất cao với các nội dung cốt lõi của dự thảo này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết và các văn bản liên quan theo trình tự, thủ tục rút gọn để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đối với dự thảo nghị quyết liên quan đến công tác dân số và hỗ trợ sinh sản, sàng lọc bệnh lý giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc lưu ý: Qua đối chiếu toàn diện với các quy định pháp luật hiện hành, trong số 4 nội dung đề xuất, hiện chỉ có nội dung về chính sách, chế độ cho cộng tác viên dân số là đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tính cấp thiết, đủ cơ sở pháp lý để áp dụng ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng chí yêu cầu Sở Y tế nghiêm túc, khẩn trương tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các sở, ngành tại hội nghị; rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết để báo cáo UBND tỉnh và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Đinh Vũ