Xây dựng Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 19/1, Đảng ủy xã Cao Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Cao Sơn.

Năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong năm, Đảng bộ xã kết nạp 7 đảng viên, đã có 6/28 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 96% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác lãnh đạo phát triển KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Xã đã hoàn thành xóa 224 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Trên địa bàn hiện có 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH tiếp tục được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Cao Sơn vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Thu nhập của người dân còn thấp, đời sống Nhân dân chưa ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo còn 22,3%, hộ cận nghèo chiếm 30,24%. Xã mới đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, sinh kế thiếu bền vững; hạ tầng giao thông xuống cấp, đi lại khó khăn. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Năm 2026, Đảng bộ xã xác định tiếp tục phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xã phấn đấu có trên 90% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 17 đảng viên trở lên; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,4%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cao Sơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, OCOP, bảo vệ và phát huy giá trị kinh tế rừng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho Nhân dân trên tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đậm đà bản sắc.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cao Sơn trao Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; lãnh đạo Đảng ủy xã Cao Sơn trao Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng và 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Mạnh Hùng