Xây dựng giá trị cho kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp

Gia tăng giá trị cho kinh tế tập thể (KTTT) được thực hiện thông qua chuyển đổi mô hình sang xanh, tuần hoàn, ứng dụng số hóa và liên kết chuỗi giá trị. Từ nhận thức đó, Phú Thọ tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao năng lực quản trị, tháo gỡ khó khăn về đất đai, vốn... nhằm hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Sản xuất theo hướng an toàn VietGAP giúp HTX rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên xây dựng được thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Năm 2020, HTX Chè Thành Nam ở xã Thanh Sơn được thành lập với 15 thành viên. Với mong muốn mang đến cho người sử dụng sản phẩm chè tốt nhất, HTX đã tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách làm chè theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh. Các hệ thống số hóa như quản lý hàng hóa, kế toán, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc được HTX đưa vào sử dụng, góp phần giảm chi phí và tối ưu nguồn nhân lực.

Bà Dương Thị Duyên - Giám đốc HTX cho biết: Ngay từ khi thành lập, HTX đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng mua máy móc phục vụ sản xuất. Đồng thời, nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến cùng quy trình canh tác an toàn, khép kín trong tất cả các khâu. Nhờ đó, chất lượng chè được kiểm soát, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Có vùng nguyên liệu ổn định, máy móc hiện đại và định hướng xây dựng thương hiệu bài bản, sản phẩm chè Thành Nam nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường với 16 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao. Các sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn, có tem nhãn hàng và tem điện tử truy xuất nguồn gốc, được xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út, Nhật Bản và tiêu thụ rộng rãi qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, hệ thống các cửa hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.148 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX đã đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, từng bước ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất. Qua đó, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí, hạn chế tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hoạt động của các HTX cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn; giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời đóng góp tích cực vào việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình sản xuất giúp HTX chuối an toàn Hoàng Cương, xã Hoàng Cương xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 207 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đối với các sản phẩm: Chè, rau, bưởi, thịt lợn, thịt gà, nấm... (133 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật). Hiện có 65 doanh nghiệp, 122 hợp tác xã, tổ hợp tác, 20 hộ kinh doanh cá thể đã liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi với doanh nghiệp; nhiều cơ sở sản xuất đã có sản phẩm bày bán ở hệ thống siêu thị hiện đại Big C, Co.opmart, Winmart...

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, coi đây là trụ cột để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại. Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã thành lập mới 273 HTX, nâng tổng số lên 752 đơn vị, đạt 183% kế hoạch; gần 70% HTX hoạt động hiệu quả, cho thấy những chuyển biến căn bản về chất lượng, niềm tin và phương thức tổ chức sản xuất của loại hình kinh tế tập thể.

Cùng với sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Có thể khẳng định, phát huy vai trò của kinh tế tập thể không chỉ là lựa chọn phát triển, mà là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường. Mỗi HTX là một “tế bào” khỏe mạnh của nền kinh tế nông thôn; khi các tế bào ấy vận hành hiệu quả, toàn bộ nền kinh tế sẽ phát triển hài hòa, bền vững.

Quân Lâm