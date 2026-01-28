Sôi động dịch vụ chuyển phát hàng hóa

Nắm bắt nhu cầu, cơ hội kinh doanh trong mùa cao điểm Tết các đơn vị bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh đã bố trí thêm nhân lực, phương tiện, bố trí ca kíp linh hoạt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Nhân viên Bưu cục khai thác Vĩnh Phúc trả hàng cho khách.

Những ngày này, nhịp độ làm việc của cán bộ, nhân viên Bưu cục khai thác Vĩnh Phúc thuộc Trung tâm Vận hành, Bưu điện tỉnh khá tất bật, bởi lượng hàng hóa, bưu phẩm gửi qua đơn vị tăng khoảng 20% so với trước. Dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày cận Tết.

Hàng hóa, bưu phẩm gửi đến, gửi đi trong những ngày qua khá đa dạng, ngoài quần áo, giầy dép, mỹ phẩm... còn có các vật dụng trang trí, hoa, cây cảnh, sản vật, thực phẩm đặc trưng của các vùng miền chuyển cho gia đình, người thân dùng, chơi Tết.

Ông Đỗ Hải Trung, Trưởng Bưu cục Khai thác Vĩnh Phúc cho biết, nhằm bảo đảm lưu thoát bưu gửi đúng chỉ tiêu thời gian toàn trình, đơn vị đã bố trí thêm nhân lực, phương tiện và tổ chức tăng ca làm việc. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu, bảo đảm hàng hóa được lưu thoát thông suốt. Nhờ đó, 100% bưu phẩm, hàng hóa gửi qua đơn vị đều được phát đến đúng địa chỉ, bảo đảm an toàn, bảo mật và trong thời gian nhanh nhất.

Tại các Bưu cục của Viettel Post Phú Thọ, nhân viên cũng đang khẩn trương sắp xếp, phân loại hàng để vận chuyển và giao các bưu phẩm đến tay khách hàng trong thời gian sớm nhất. Đại diện Viettel Post Phú Thọ chia sẻ: Nhu cầu gửi chuyển hàng hóa của khách hàng vào dịp Tết Nguyên đán thường tăng từ 20-25% so với ngày thường.

Lượng hàng hóa gửi chuyển qua đơn vị tăng đột biến vào dịp cuối năm là do nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, đặc biệt các đợt giảm giá lớn của nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm, điện máy... đã thực hiện nhiều pháp kích thích tiêu dùng. Bên cạnh đó, thời điểm này Viettel Post Phú Thọ còn nhận thêm nhiều đơn hàng mới như quà tặng các chương trình khuyến mãi, tri ân của doanh nghiệp gửi tới khách hàng dịp cuối năm.

Nắm bắt nhu cầu, cơ hội kinh doanh trong mùa cao điểm Tết, trước đó Viettel Post Phú Thọ đã chủ động về nhân sự, kho bãi, phương tiện làm việc, bố trí ca kíp linh hoạt; tăng cường phân loại hàng hóa khoa học nhằm giảm ùn ứ và rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng. Cùng đó, Viettel Post Phú Thọ luôn chú trọng công tác điều phối và theo dõi sát sao đơn hàng đảm bảo hàng hóa được giao nhanh chóng, an toàn, đúng hẹn, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường bưu chính chuyển phát cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để đứng vững và phát triển, Viettel Post Phú Thọ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng và mở thêm nhiều dịch vụ mới.

Theo đó, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển phát hàng hóa theo kênh truyền thống, thời gian qua, đơn vị đã phát triển thêm các dịch vụ vận tải, logistics phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, nhất là khối khách hàng doanh nghiệp FDI. Kết quả, năm 2025 Viettel Post Phú Thọ hoàn thành 105% kế hoạch doanh thu, tăng trưởng 39,6% so với năm 2024.

Dịch vụ chuyển phát hàng hóa không chỉ tăng mạnh ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính. Theo nhiều nhà xe, dịch vụ vận chuyển hàng hóa những ngày qua cũng tăng cao, các mặt hàng vận chuyển chủ yếu là nông sản, hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết như gạo, đỗ, lá rong, măng, miến, rau củ quả...

Những ngày này, dịch vụ chuyển phát hàng hóa tăng mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục tăng đột biến trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn khẳng định, dù lượng bưu gửi gia tăng nhưng giá cước chuyển phát không thay đổi; cước phí vẫn được tính theo khoảng cách, trọng lượng bưu phẩm, hàng hóa như ngày thường. Đồng thời, các đơn vị cam kết duy trì hoạt động xuyên Tết, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hàng hóa trong dịp Tết.

Trần Tỉnh