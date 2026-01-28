Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Chiều 28/1, đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác kiểm tra tại trạm bơm Chí Tiên (xã Chí Tiên).

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 80.800ha lúa, trong đó, khu vực Phú Thọ 34.540ha, Hòa Bình 16.820ha, Vĩnh Phúc 29.440ha. Kết thúc lấy nước đợt 1 (từ ngày 16 - 20/1/2026), tỉnh Phú Thọ đã lấy nước cho 35.525/80.800ha, đạt 43,96% kế hoạch. Dự kiến, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 đợt 2 trong vòng 7 ngày (từ ngày 29/1 - 4/2/2026).

Khảo sát thực tế tại các trạm bơm: Chí Tiên (xã Chí Tiên), Diên Hồng (phường Phong Châu) và Bản Nguyên (xã Bản Nguyên), các thành viên trong đoàn công tác đã nắm bắt tình hình thực tế, đóng góp ý kiến khắc phục những tồn tại, hạn chế để đảm bảo cho công tác bơm cấp nước kịp thời phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan trong việc chủ động lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực vận hành trạm bơm Diên Hồng (phường Phong Châu).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị khai thác thủy lợi cần nghiên cứu, tính toán có giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo vận hành hiệu quả các hồ chứa, dự trữ nước ở các đầm, hồ, vùng chiêm trũng phục vụ gieo cấy, tưới dưỡng. Chủ động đề xuất phương án xử lý khi mực nước sông xuống thấp, các trạm bơm ven sông không bơm được nước. Chủ động xây dựng phương án vận hành cấp nước khi có hạn hán, thiếu nước xảy ra nhằm bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho nông dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho Dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

