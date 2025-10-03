Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, vì lợi ích của Nhân dân

Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải nghĩ sâu, làm lớn; không trông chờ, ỷ lại, mà phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thấm nhuần tư tưởng “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”... Đây là những mệnh đề không phải là khẩu hiệu mà là “mệnh lệnh” từ trái tim để việc học và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực sự đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, đem lại ấm no cho người dân.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Ngày 1/7/2025, đánh dấu cột mốc mới trên hành trình phát triển của 3 tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Cùng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì 3 tỉnh sau sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ (mới) đã tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoàn thiện hệ thống chính trị; sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, bộ máy tổ chức tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tinh gọn hơn, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức. Khối lượng công việc tăng, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn cả về chất lượng và số lượng, trong khi số lượng cán bộ, công chức, viên chức không tăng tương ứng, thậm chí ở một số nơi còn giảm do thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, dẫn tới nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, dẫn đến áp lực về thời gian và trách nhiệm, đòi hỏi năng lực quản lý, điều hành và chuyên môn phải được nâng lên.

Một góc trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị công lập thuộc UBND tỉnh (giảm 5 đơn vị), tỷ lệ giảm 27,8%; có 250 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành (giảm 44 đơn vị), tỷ lệ giảm 14,9%. Toàn tỉnh có 148 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 133 xã, 15 phường), giảm 331 đơn vị.

Bước vào giai đoạn mới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần phục vụ Nhân dân, sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm và nỗ lực lớn từ tỉnh đến cấp xã, không xảy ra tình trạng gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh được ghi nhận thuộc “vùng xanh” trong số các 34 tỉnh, thành phố trong thực hiện dịch vụ công của chính quyền địa phương hai cấp; “về đích” sớm Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả trên khẳng định công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ các cấp “vừa hồng, vừa chuyên” được quan tâm. Đối với chất lượng đội ngũ cán bộ, chỉ tính riêng ở cấp xã, để vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận công chức và bổ nhiệm công chức lãnh đạo có năng lực, trình độ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới; trong đó trình độ đại học chiếm 98,93%; trình độ cao đẳng chiếm 0,88%; trình độ trung cấp chiếm 0,19%.

Để xây dựng Đảng trong sạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 22.811 lượt tổ chức đảng và 10.424 đảng viên, trong đó kiểm tra đối với 787 tổ chức đảng và 1.834 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 88 tổ chức đảng và 3.400 đảng viên.

Năng lực của các tổ chức cơ sở đảng tại các địa phương, đơn vị sau sáp nhập được củng cố nhờ sự bổ sung kịp thời đội ngũ đảng viên mới được kết nạp. Lực lượng này không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ mà còn mang đến luồng sinh khí mới, với tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 31.565 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 6.313 đảng viên (Phú Thọ kết nạp được 11.048 đảng viên, Vĩnh Phúc kết nạp được 11.203 đảng viên, Hòa Bình kết nạp được 9.316 đảng viên)

Đồng lòng đi tới

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là về cán bộ - “gốc của mọi công việc”, sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã từng bước chuyển từ trạng thái “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”. Nhờ đó, tỉnh Phú Thọ không để gián đoạn các nhiệm vụ được giao và tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 7 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2024, đứng thứ 6 toàn quốc, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao cho 3 tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc trước khi sáp nhập được giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 5/2/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên; trong đó tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,3% (công nghiệp tăng 16,2%).

Trong lĩnh vực đầu tư công, tính đến 31/7/2025, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 bằng 74,2% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 46,7% tổng số vốn kế hoạch đã giao (cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước, đạt 43,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Đặc biệt, dù bộn bề công việc sau sáp nhập nhưng toàn tỉnh đã hoàn thành xóa 10.801 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch. Những căn nhà xuất phát từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã được bàn giao toàn bộ trước 20/8/2025.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn bình quân đầu người đạt 190 - 200 triệu đồng, gấp gần 2 lần so với năm 2025; 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 35% xã nông thôn mới nâng cao; cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025).

Không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển, tỉnh Phú Thọ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng: “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ chiến lược và tại cơ sở. Đây cũng là cách để Phú Thọ hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Chính phủ ta là Chính phủ của Nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của Nhân dân”.

Tại Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Cán bộ, công chức phải thật sự thấm nhuần tư tưởng “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, thể hiện tinh thần dấn thân, phục vụ, hành động. Trong bối cảnh tỉnh mới đang vươn mình sau sáp nhập, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ lãnh đạo cần phải nghĩ sâu, làm lớn, đặt ra mục tiêu cao để phấn đấu thực hiện, không hài lòng với kết quả đã đạt được, không trông chờ, ỷ lại, mà phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tư duy đột phá, tầm nhìn xa và hành động cụ thể chính là nền tảng để tạo ra những bước tiến vượt bậc trong thực thi công vụ và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Tuấn