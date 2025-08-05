Xe bay Trung Quốc bắt đầu được sản xuất hàng loạt

Tập đoàn GAC của Trung Quốc vừa giới thiệu mẫu xe bay sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng, Govy AirCab, hứa hẹn cách mạng hóa ngành giao thông vận tải.

Govy AirCab là mẫu xe bay của thương hiệu đến từ Trung Quốc có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) với hai chỗ người, cho phép di chuyển khoảng 30 km chỉ với một lần sạc. Mẫu xe bay này được thiết kế cho các chuyến bay ngắn trong đô thị và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt và giao hàng vào năm 2026.

Govy AirCab có giá khoảng 6,1 tỷ đồng.

Mặc dù có mức giá 1,69 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 6,1 tỷ đồng), nhưng với các tính năng tiên tiến như 5G, trợ lý giọng nói và khả năng điều khiển nhiệt độ, âm nhạc cũng như mùi hương khiến chiếc xe bay này được coi là một khoản đầu tư xứng đáng.

Công nghệ tự hành mặt đất cấp độ 4 cho phép Govy AirCab hoạt động độc lập trong các điều kiện cụ thể, với khả năng phát hiện vật cản trong phạm vi 300 mét. Cabin hành khách có thể tách rời trong trường hợp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với thân máy bay làm từ sợi carbon nhẹ và pin hình trụ lớn, Govy AirCab có thể sạc nhanh chóng để người sử dụng dễ dàng bay lên trời, thậm chí trong giờ nghỉ trưa.

Nhiều động lực để ngành công nghiệp xe bay phát triển

Theo dự báo của Morgan Stanley, thị trường vận tải hàng không tầm thấp có thể đạt giá trị lên tới 9.000 tỷ USD vào năm 2050. Nhiều công ty khác như Virgin Atlantic, Joby Aviation và Beta Technologies cũng đang tham gia vào lĩnh vực này. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như XPeng và EHang cũng đang phát triển thêm nhiều loại xe bay trước khi ngành công nghiệp này thực sự cất cánh.

Mặc dù việc thay thế phương tiện di chuyển hàng ngày bằng taxi bay hiện đại có thể chưa phải là lựa chọn phổ biến, tuy nhiên với những ai có khả năng chi trả, đây có thể là một hình thức di chuyển nhanh chóng và tiện lợi. Hơn nữa, công nghệ này có tiềm năng giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do phương tiện chạy bằng khí đốt, góp phần tạo ra một cuộc sống hiện đại thân thiện với môi trường hơn.

