Xét xử đường dây buôn bán 29 bánh heroin: 24 bị cáo đối mặt với mức án cao nhất

Ngày 13/8, TAND tỉnh tổ chức phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với Hoàng Văn Thụ và đồng phạm về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” trong đường dây mua bán, vận chuyển 29 bánh heroin, 270.000 viên ma túy hồng phiến và nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa.

Đây là phiên xét xử đường dây mua bán, tàng trữ trái phép ma túy lớn, nhiều bị cáo, phiên tòa kéo dài và tính chất đặc biệt nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn cho công tác dẫn giải - xét xử các các bị cáo, phiên tòa được tổ chức tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 13/8 đến 3/9. HĐXX gồm 5 người, 2 thẩm phán chính và 3 hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Quang Vũ; có 18 luật sư tham gia bào chữa.

Luật sư tham gia bào chữa.

Thư ký phiên tòa.

Theo ghi nhận của phóng viên, do số bị cáo trong vụ án đông nên trong sáng ngày 13/8, HĐXX tập trung vào phần kiểm tra căn cước và công bố một phần bản cáo trạng 340 trang truy tố đối với 68 bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 10h45' ngày 24/4/2024, tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1977, ở xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ, về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, vật chứng thu giữ 0,830g heroin. Mở rộng, điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định có 67 đối tượng là đồng phạm với Hoàng Văn Thụ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo HĐXX, trong tổng số 68 bị cáo đưa ra xét xử, 63 bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 5 bị cáo bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vụ án có 24 bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự, có mức hình phạt 20 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

Bị cáo Hoàng Văn Thụ.

Có 12 bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự, có mức hình phạt từ 15 năm tù đến 20 năm tù. Có 15 bị cáo là nữ; 53 là nam giới. Trong vụ án có bị cáo Lê Mai Linh (nữ), sinh năm 2007 là người chưa thành niên.

Về khối lượng ma túy mua bán trong vụ án có bị cáo Nguyễn Thành Long, sinh năm 1976, ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nay trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ mua bán 29 bánh ma túy Heroine có tổng khối lượng hơn 9,3kg ma túy, 270.000 viên ma túy hồng phiến có tên Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 27,7kg và nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

