Xoa dịu, sẻ chia với nỗi đau da cam

Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh lùi xa, nhưng nỗi đau mang tên chất độc da cam/Dioxin (CĐDC/Dioxin) vẫn âm thầm để lại những hệ lụy xuyên thế hệ. Trên địa bàn tỉnh, hàng nghìn gia đình vẫn đang từng ngày gồng mình chống trọi với hậu quả chiến tranh và ở đó, có những tấm lòng lặng lẽ nâng đỡ, sẻ chia. Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC/ Dioxin) tỉnh đã trở thành chiếc cầu nối yêu thương, đưa sự quan tâm của cộng đồng đến với từng số phận kém may mắn.

Vợ chồng ông Lê Hữu Giáp ở khu 5, xã Bình Phú đồng hành chăm sóc con gái bị ảnh hưởng di chứng CĐDC

Ông Lê Hữu Giáp ở khu 5, xã Bình Phú là cựu chiến binh, NNCĐDC luôn được cấp Hội và chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ. Năm 1971, ông nhập ngũ, tham kháng chiến tại chiến trường Đông Nam Bộ, Lào. Năm 1989, ông Giáp chuyển sang dân sự và về hưu năm 1990. Ông Dũng và vợ sinh được 5 người con, thì 1 người con đã mất; người con thứ 4 bị ảnh hưởng do di chứng từ CĐDC/Dioxin. Mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm giặt đều phụ thuộc vào người khác. Ông Giáp chia sẻ: mỗi khi nhìn vợ khóc, nhìn đứa con không lành lặn, lòng tôi đau như cắt. Nhưng rồi tôi nghĩ, không thể cứ ngồi nhìn mãi vào vết đau của quá khứ mà mình phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho vợ con. Bằng sự kiên trì và tình yêu thương vô điều kiện, vợ chồng ông đã vượt qua biết bao khó nhọc để chăm sóc đứa con đã hơn 30 tuổi, cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục chiến đấu trong thời bình.

Bà Ninh luôn động viên, chỉ dạy con gái trong những sinh hoạt hàng ngày

Tương tự, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến và bà Chử Thị Ninh ở khu 11, xã Phùng Nguyên. Ông Tiến nhập ngũ năm 1970, tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong quá trình tham gia chiến đấu ông Tiến cũng bị nhiễm CĐDC/Dioxin. Đến năm 1976 ông về phục viên. Vợ chồng ông Tiến sinh được 3 người con thì người con con út bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, không được bình thường như các bạn cùng trang lứa, thiểu năng trí tuệ. Mỗi lần nhắc đến, nước mắt lại trực trào trên khéo mắt bà Ninh, bà chia sẻ: Thương con gái không biết tương lại sẽ thế nào? Tôi cũng thường xuyên đau ốm nhưng vẫn luôn động viên, chỉ dạy cho con những kỹ năng sinh hoạt hàng ngày để sau bố mẹ già yếu còn tự chăm sóc được bản thân... Nhiều khi mệt quá nằm không dậy được mà nghĩ đến con lại càng đau lòng...

Những lời nói chất chứa nỗi bất an, nhưng cũng chất chứa biết bao yêu thương, hy sinh của người mẹ.

Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh có gần 13.000 người phơi nhiễm CĐDC, trong đó có 9.139 người là nạn nhân trực tiếp tham gia kháng chiến và gần 3.800 người gián tiếp bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chính sách.

Với chức năng tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, Hội NNCĐDC/ Dioxin tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các nạn nhân da cam. Trong hành trình xoa dịu những mất mát ấy, Hội đã nỗ lực trở thành điểm tựa vững chắc cho từng hội viên. Hội thường xuyên hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với chính quyền để đảm bảo nạn nhân được thụ hưởng đầy đủ chính sách. Kết quả, 100% các nạn nhân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, được cấp thẻ bảo hiểm y tế; các chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe hàng năm được bảo đảm...

Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh luôn quan tâm, chia sẻ và chăm lo đời sống cho các nạn nhân

Không chỉ dừng ở thực hiện chính sách, Hội còn là nơi kết nối tấm lòng nhân ái của cộng đồng với các nạn nhân. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội đã phối hợp với nhiều tổ chức, đơn vị đồng hành triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ như thăm và tặng quà dịp lễ, tết, ngày 10/8 cho các nạn nhân với số tiền và vật chất trị giá gần trên 6 tỷ đồng; trao 87 xe lăn, tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt nạn nhân.

Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế và vốn sản xuất cho các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hàng gần 800 triệu đồng. Những phần hỗ trợ tuy không lớn so với nỗi đau mà nạn nhân phải gánh chịu cả đời, nhưng đó là sự động viên kịp thời, là lời nhắn gửi rằng họ không hề đơn độc trên hành trình vượt khó.

Ông Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ các NNCĐDC/Dioxin trong tỉnh cả vật chất và tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Dù còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, nhưng việc chăm lo cho các NNCĐDC vẫn luôn được Hội thực hiện liên tục, đầy đủ, là chỗ dựa vững chắc, là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với các NNCĐDC trên địa bàn.

Chiến tranh đã qua, nhưng hệ lụy của chất độc da cam còn ở lại, day dứt và đau đớn. Nỗi đau da cam không phải của riêng ai. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là nghĩa cử nhân đạo mà hơn hết còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” với những người có công với đất nước. Bởi vậy, công tác chăm sóc nạn nhân da cam và gia đình nạn nhân là trách nhiệm của cả cộng đồng. Sự cảm thông, sẻ chia của gia đình, cộng đồng là động lực để giúp họ vững tin hơn trên chặng đường phía trước.

Mộc Lâm