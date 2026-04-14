Xử lý sạt lở khu vực ngã ba chân dốc Cun, quốc lộ 6

Ngày 13/4, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài đã ký ban hành Văn bản số 2023/CĐBVN-QLBT về việc xử lý sạt lở khu vực ngã ba chân dốc Cun, phường Thống Nhất tại Km78+500 (phải tuyến), quốc lộ 6, tỉnh Phú Thọ.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông quan trọng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Theo nội dung văn bản, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất chủ trương thực hiện xử lý sạt lở tại khu vực này bằng nguồn kinh phí của địa phương. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng Phú Thọ triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện cần “rà soát hồ sơ với hiện trường để không trùng lặp khối lượng với dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cun (Km78+420 - Km85+100)/QL.6”. Bên cạnh đó, phải bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ như biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và các tín hiệu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Việc thi công phải được tổ chức khoa học, huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, máy móc, triển khai theo từng phân đoạn để “thi công nhanh chóng, gọn gàng, dứt điểm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông, tránh gây ùn tắc”.

Đồng thời, các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm quy định về vệ sinh môi trường, kịp thời thu dọn bùn đất, vật liệu rơi vãi, không để ảnh hưởng đến mặt đường và khu dân cư ven tuyến; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông cũng như an toàn lao động trên công trường.

Khu vực được đề xuất xử lý bên phải quốc lộ 6, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Trước đó, ngày 18/3/2026, UBND phường Thống Nhất đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cho phép thực hiện dự án xử lý sạt trượt tại Km78+500, Quốc lộ 6. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 578/UBND-NN9 ngày 13/1/2026, ngày 11/3/2026, địa phương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức khảo sát thực địa, xác định phạm vi sạt lở và thống nhất sự cần thiết phải triển khai dự án trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo báo cáo, khu vực sạt lở nằm tại Km78+500, thuộc tổ 8, phường Thống Nhất, có địa hình taluy dương dốc đứng, nền địa chất yếu, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn. Sau cơn bão số 3 năm 2025, khu vực này đã xảy ra sạt lở với khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện, trên đỉnh taluy vẫn xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở trong mùa mưa bão năm 2026.

UBND phường Thống Nhất đề xuất xử lý toàn bộ khu vực sạt lở trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, với diện tích khoảng 0,98ha. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 18,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026.

Theo phương án dự kiến, khi được phê duyệt, cơ quan chuyên môn sẽ thực hiện cắt cơ, hạ tải cung trượt; đào bỏ lớp đất không ổn định; hạ mái taluy về độ dốc phù hợp, đồng thời tạo cơ bậc giật cấp nhằm tăng ổn định mái dốc và giảm nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến quốc lộ 6.

Hương Lan