Xử phạt 56.680 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, với số tiền trên 129,7 tỷ đồng

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, quý I/2026 (tính từ ngày 15/12/2025 - 14/3/2026), trên địa bàn tỉnh xảy ra 167 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm 107 người chết, 100 người bị thương.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính và giấy tờ tùy thân của người tham gia giao thông nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, tính riêng từ ngày 15/2/2026 - 14/3/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm 33 người chết, 23 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn và va chạm giao thông giảm 26 vụ, số người chết tăng 2 người, số người bị thương giảm 40 người.

Cùng với công tác kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 56.680 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 129,7 tỷ đồng, tạm giữ 12.629 phương tiện, tước giấy phép lái xe 924 trường hợp.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính và giấy tờ người tham gia giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lê Hoàng