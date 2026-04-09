Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xử phạt 56.680 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, với số tiền trên 129,7 tỷ đồng

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, quý I/2026 (tính từ ngày 15/12/2025 - 14/3/2026), trên địa bàn tỉnh xảy ra 167 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm 107 người chết, 100 người bị thương.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính và giấy tờ tùy thân của người tham gia giao thông nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, tính riêng từ ngày 15/2/2026 - 14/3/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm 33 người chết, 23 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn và va chạm giao thông giảm 26 vụ, số người chết tăng 2 người, số người bị thương giảm 40 người.

Cùng với công tác kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 56.680 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 129,7 tỷ đồng, tạm giữ 12.629 phương tiện, tước giấy phép lái xe 924 trường hợp.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính và giấy tờ người tham gia giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng vi phạm Luật Giao thông đường bộ Ban An toàn Giao thông Va chạm giao thông Người bị thương Vụ tai nạn Người chết Xử lý Kiểm tra Tước giấy phép lái xe Lực lượng chức năng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long