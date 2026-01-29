Xu thế sắm Tết trực tuyến

Xu thế sắm Tết trực tuyến đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số. Hình thức mua sắm này giúp người dân chủ động thời gian, đa dạng lựa chọn hàng hóa và đáp ứng nhu cầu trong nhịp sống hiện đại.

Tiện ích từ sắm Tết trực tuyến

Áp lực về thời gian trong những ngày giáp Tết khiến việc sắm Tết không còn bó hẹp trong các cửa hàng hay phiên chợ truyền thống. Với sự hỗ trợ của công nghệ số, người tiêu dùng có thể mua sắm mọi lúc, mọi nơi thông qua các website, ứng dụng bán hàng và mạng xã hội. Từ thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, đồ khô, đặc sản vùng miền đến quần áo, đồ gia dụng, quà biếu... đều được giới thiệu phong phú trên các kênh trực tuyến.

Sản phẩm của HTX dịch vụ nông lâm nghiệp - chăn nuôi ong mật Tinh Nhuệ được livestream, quảng bá trên nền tảng số.

Từ khoảng trước Tết Dương lịch, các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ đồng loạt thay đổi giao diện, xây dựng gian hàng Tết với sắc đỏ - vàng đặc trưng, triển khai nhiều chương trình khuyến mại, miễn phí vận chuyển, tích điểm, lì xì đầu Xuân. Không khí mua sắm Tết vì thế được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Lợi thế dễ nhận thấy của mua sắm online là sự linh hoạt về thời gian và khả năng chủ động lựa chọn. Người tiêu dùng có thể xem mẫu mã, so sánh giá, tham khảo đánh giá của người mua trước, lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp và nhận hàng tận nhà. Việc sắm Tết sớm trên các nền tảng trực tuyến cũng giúp giảm áp lực mua sắm dồn vào những ngày cận Tết.

Chị Phạm Hồng Minh (tổ 2b, phường Nông Trang) cho biết: “Công việc của tôi bận rộn nên mua sắm online giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn chuẩn bị đầy đủ cho Tết. Từ trái cây, bánh kẹo đến giỏ quà biếu đều có thể đặt mua dễ dàng, giá cả rõ ràng, hàng hóa được kiểm tra trước khi thanh toán, giao tận nhà nên tôi khá yên tâm”.

Cùng với nhu cầu của người tiêu dùng, hạ tầng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh cũng từng bước được mở rộng. Hiện toàn tỉnh có 5 sàn giao dịch thương mại điện tử và hơn 270 website thương mại điện tử đang hoạt động. Thời gian qua, các ngành chức năng cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia thương mại điện tử thông qua tập huấn, kết nối, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trên không gian số.

Nhiều mặt hàng thực phẩm, nông sản và sản phẩm địa phương của tỉnh như: Chè xanh, bánh chưng, mật ong, bưởi, nấm, mì gạo, thịt chua, gà ủ muối... được quảng bá, tiêu thụ hiệu quả qua mạng xã hội, livestream và sàn thương mại điện tử. Các cơ sở sản xuất, hợp tác xã chủ động giới thiệu sản phẩm thông qua Fanpage, nhóm cộng đồng, phát trực tiếp quy trình đóng gói, bảo quản, tạo sự tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.

Hình thức này giúp tăng tính minh bạch, rút ngắn khoảng cách giữa người bán và người mua, nhất là với các mặt hàng phục vụ Tết. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP được người tiêu dùng lựa chọn làm quà biếu Tết bởi tính tiện lợi, chất lượng ổn định và ý nghĩa.

Thị trường Tết online sôi động từ nền tảng đến kênh bán lẻ

Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, thị trường Tết online ngày càng mở rộng cả về quy mô lẫn hình thức. Bên cạnh các sàn thương mại điện tử lớn, mạng xã hội, website bán hàng, các ứng dụng mua sắm trực tuyến đang trở thành kênh tiêu thụ quan trọng trong dịp Tết.

Sự phát triển của kênh bán hàng trực tuyến cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là với nhóm hàng thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn. Kiểm soát chất lượng, quy trình bảo quản, tiến độ giao hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng được các đơn vị chú trọng nhằm giữ uy tín và tạo niềm tin lâu dài.

HTX Sản xuất gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung và Kinh doanh dịch vụ tổng hợp ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng.

Tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh, bán hàng trực tuyến được đẩy mạnh song song với bán hàng trực tiếp. Bà Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Siêu thị GO! Việt Trì cho biết: “Đơn vị đã chuẩn bị nguồn hàng phong phú, tăng cường quảng bá sản phẩm trên các kênh trực tuyến. Khách hàng mua online được hưởng nhiều ưu đãi theo các chương trình khuyến mại. Siêu thị cũng bố trí, sắp xếp nhân sự để xử lý đơn hàng, bảo đảm giao hàng đúng thời gian cao điểm”.

Xu thế sắm Tết trực tuyến đang từng bước hình thành thói quen tiêu dùng mới, tiện lợi và phù hợp. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn cần tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, ưu tiên lựa chọn các gian hàng chính hãng, kiểm tra chính sách đổi trả để hạn chế rủi ro, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, an tâm.

Nguyễn Huế