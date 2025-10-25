Xuân Thiện Phú Thọ thắng trận đầu tiên ở Giải hạng Nhất Quốc gia

Chiều 25/10, trên sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), CLB bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026 trước CLB Đại học Văn Hiến ở vòng 5- Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia. Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng Đất Tổ.

Bước vào trận đấu ở vòng 5 với cuộc làm khách của Đại học Văn Hiến, thầy trò HLV Lê Quốc Vượng gặp áp lực khá lớn sau 4 trận đầu tiên chưa có được những kết quả như mong đợi, khi mới chỉ có 2 trận hòa và 2 trận thua. Chính vì thế, trận đấu trên sân Thống Nhất có tính chất cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, một kết quả tốt có thể tạo nên bước ngoặt lớn cả về cục diện trên bảng xếp hạng và về mặt tinh thần của Đội bóng Đất Tổ.

Xuân Thiện Phú Thọ (áo trắng) đã có trận đấu tốt trước CLB Đại học Văn Hiến. Ảnh: Hoàng Sang

Trong đội hình xuất phát, Phú Thọ có những sự thay đổi so với trận gặp Trẻ PVF- CAND ở vòng 4, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của ngoại binh Yago Ramos. Cùng với đó là một số cái tên khác như Tiêu Trung Hiếu, Hoàng Minh Tuấn cũng được ra sân ngay từ đầu thay vì ngồi dự bị. Trong khi đó, bên phía Đại học Văn Hiến, sau chiến thắng trước Đồng Tháp ở vòng trước được tiếp thêm rất nhiều hưng phấn. Nhưng HLV Nguyễn Đình Hưng của đội bóng này quyết định cất ngoại binh Jermie Lynch trên ghế dự bị.

Trở lại đội hình xuất phát, ngoại binh Yago Ramos đã thi đấu nỗ lực và đóng góp vào lối chơi của Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Sang

Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc khá cân bằng với sự thận trọng cao. Các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ đã tiếp cận trận đấu tốt hơn rất nhiều so với các vòng trước. Trong nửa đầu của hiệp 1, không có quá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng đội bóng Đất Tổ chơi có phần chủ động và kiểm soát được thế trận. Đặc biệt, các học trò của HLV Quốc Vượng đã làm chủ tình thế tốt hơn trong những pha bóng mà đội bạn có cơ hội phản công.

Khả năng phòng ngự và chống phản công của Xuân Thiện Phú Thọ đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: Hoàng Sang

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 42 khi đội trưởng Hoàng Minh Tuấn có pha đi bóng ở biên phải, anh thực hiện pha căng ngăng vào phía trong nhưng bóng bất ngờ bật vào chân của Đinh Quý bên phía đội chủ nhà rồi bay bổng lên cao, vượt qua tầm với của thủ thành Thanh Tuấn dẫn tới bàn mở tỷ số cho Phú Thọ. Bàn thắng được trang chủ của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF tính là pha lập công của Hoàng Minh Tuấn.

Đội trưởng Hoàng Minh Tuấn ghi bàn mở tỷ số cho Xuân Thiện Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Sang

Bước sang hiệp 2, với 1 bàn dẫn trước, Xuân Thiện Phú Thọ đã chơi tự tin và tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với với hiệp 1. Với những sức ép không ngừng nghỉ, đội bóng Đất Tổ được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 58. Từ cự ly 11 mét, Lê Quang Hiển dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Niềm vui của số 18 Lê Quang Hiển khi thực hiện thành công quả penalty để nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, các chàng trai Đất Tổ đã thi đấu tập trung và bảo vệ được thành quả là chiến thắng cực kỳ quan trọng 2-0 ngay trên sân khách. Đây là trận thắng đầu tiên trong mùa giải năm nay và cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử CLB bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ. 3 điểm có được giúp thầy trò HLV Lê Quốc Vượng vượt qua chính đội chủ nhà Đại học Văn Hiến và tạm vươn lên đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2 với 5 điểm sau 5 vòng đấu.

Ngày 25/10 trở thành ngày lịch sử với CLB Xuân Thiện Phú Thọ khi chứng kiến chiến thắng đầu tiên trong một trận đấu chính thức.

Một con số thống kê tích cực khi đây cũng là trận đấu đầu tiên mà CLB Xuân Thiện Phú Thọ giữ sạch lưới trong 6 trận đấu trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Điều này cũng thể hiện những nỗ lực của ban huấn luyện trong việc cải thiện lối chơi, đặc biệt là khả năng phòng ngự. Cùng với đó, Đội bóng Đất Tổ cũng đã có 6 trận liên tiếp đều ghi bàn trước các đối thủ khác nhau.

Ở vòng đấu tiếp theo, CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẽ trở về sân nhà Việt Trì để tiếp đón đối thủ Khatoco Khánh Hòa ở vòng 6 vào lúc 18h ngày 1/11.

Huy Trần