“Xuân yêu thương” đến với học sinh nghèo

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân mới, Trường THCS Ngọc Thanh (phường Xuân Hòa) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giáo viên không may mắc bệnh hiểm nghèo. Chương trình đã mang đến hơi ấm của sự sẻ chia, góp phần để mùa Xuân thêm trọn vẹn, yêu thương.

Cô giáo Chu Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường tặng sách cho học sinh Linh Thị Hồng - lớp 9A2 bị khuyết tật bẩm sinh.

Chương trình “Xuân yêu thương” năm nay được tổ chức trong không khí ấm áp, trang trọng, có sự tham dự của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện các tổ chức đoàn thể, phụ huynh học sinh cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của nhà trường đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, đồng thời giáo dục học sinh về truyền thống nhân ái.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là số tiền 18 triệu đồng được nhà trường gây quỹ từ mô hình nuôi heo đất triển khai từ đầu năm học 2023 đến nay. Mô hình này đã thu hút sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường. Mỗi ngày, từ những khoản tiền tiết kiệm nhỏ, đến cuối năm học, “Heo đất yêu thương” đã trở thành nguồn quỹ đầy ý nghĩa, góp phần hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, nhiều suất quà đã trao tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Mỗi phần quà là sự động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, nhất là trong thời điểm Tết đến, Xuân về. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ heo đất và sự chung tay của các nhà hảo tâm, nhà trường đã dành một phần kinh phí hỗ trợ các em học sinh, các thầy cô giáo của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng nghiệp.

Cô giáo Chu Thu Hiền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm và cũng là nét đẹp văn hóa. Chương trình “Xuân yêu thương” không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà quan trọng hơn là sự sẻ chia, động viên tinh thần để các em học sinh và giáo viên có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn.

Chương trình đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em học sinh nghèo. Em Linh Thị Hồng - học sinh lớp 9A2 bày tỏ: "Gia đình em còn nhiều khó khăn, được nhà trường và nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, em rất vui và biết ơn. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt, không phụ lòng thầy cô".

Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hạnh phúc của các em học sinh trong ngày nhận quà là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn mà chương trình mang lại. Mô hình nuôi heo đất không chỉ nhằm gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn là một hình thức giáo dục thiết thực, giúp học sinh hình thành ý thức tiết kiệm, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua hoạt động này, các em được trải nghiệm, được chứng kiến quá trình gây quỹ và trao tặng, từ đó hiểu hơn giá trị của sự cho đi.

Bên cạnh nguồn quỹ của nhà trường còn có sự đồng hành từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm như: Tập đoàn FPT, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an phường Xuân Hòa, Đoàn thanh niên, các bậc phụ huynh học sinh, cựu học sinh nhà trường... Những tấm lòng nhân ái đã chung tay cùng nhà trường mang đến một mùa Xuân ấm áp hơn cho học sinh nghèo và giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân ái, nơi mỗi thầy cô, học sinh đều được quan tâm, yêu thương và gắn kết, để mùa Xuân thêm ấm áp, trọn vẹn.

Dương Chung