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Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Ngày 15/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm COEX, Seoul, Hàn Quốc, Tập đoàn CNCTech phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam 2026, nhằm quảng bá môi trường đầu tư, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất thông minh, bán dẫn và công nghệ cao. Dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Ông Han Jung Ho, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc (cũ) phát biểu tại Diễn đàn.

Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn thu hút hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, linh kiện, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ, kết nối với CNCTech và nghiên cứu phương án mở rộng sản xuất tại Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park.

Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ caoÔng Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCTech Group trao đổi về môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ, hệ sinh thái giải pháp công nghiệp của CNCTech và tiềm năng phát triển của Nam Bình Xuyên Green Park.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ, hệ sinh thái giải pháp công nghiệp của CNCTech và tiềm năng phát triển của Nam Bình Xuyên Green Park.

Theo đó, Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên có quy mô 295,7ha, được quy hoạch theo mô hình xanh, thông minh, với hệ thống hạ tầng đồng bộ và phân khu dành riêng cho ngành bán dẫn, công nghệ cao, hướng tới đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong chuỗi cung ứng công nghiệp.

Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ caoPhiên thảo luận tại Diễn đàn.

Chương trình còn có phiên thảo luận về hợp tác chuỗi cung ứng bán dẫn và công nghệ cao Việt Nam - Hàn Quốc; các phiên kết nối doanh nghiệp trực tiếp nhằm trao đổi về nhu cầu đầu tư, địa điểm sản xuất, hạ tầng nhà xưởng và chính sách hỗ trợ đầu tư.

Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Tập đoàn CNCTech ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam 2026, Tập đoàn CNCTech đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 5 đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực kết nối kinh doanh, hệ thống nhà vòm, xe điện và pin, máy móc nông nghiệp thông minh, thiết bị nguồn và dây cáp điện.

Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao

Các thành viên đoàn công tác tại Diễn đàn.

Thông qua diễn đàn, tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn CNCTech kỳ vọng mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

PV


PV

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Doanh nghiệp Hàn Quốc Công nghệ cao Hợp tác Xúc tiến đầu tư Việt nam diễn đàn nối tỉnh Phú Thọ môi trường đầu tư Hỗ trợ doanh nghiệp
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