Xứng danh cây cao bóng cả

Là những “cây cao bóng cả” tại cộng đồng dân cư, những người cao tuổi (NCT) vẫn không ngừng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm giúp ích cho xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp. Từ đó là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu nêu gương. Góp phần thúc đẩy phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước đến các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư chi bộ dân mến, dân thương

Gần 20 năm trên cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, ông Lê Thế Minh ở khu Sào, xã Kim Bôi được Nhân dân yêu mến, kính trọng. Là người có uy tín ở cộng đồng dân cư, ông Minh có lối sống giản dị, mẫu mực và gần gũi với bà con Nhân dân trên địa bàn.

Phát huy vai trò là người đứng đầu cấp ủy, ông Minh và các thành viên trong Ban chi ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước dưới các hình thức lồng ghép đa dạng. Tích cực vận động gia đình, người thân và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống Nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Minh chia sẻ: “Nhiều năm liên tiếp, chi bộ khu Sào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân tôi cho rằng, yếu tố quan trọng nhất đó chính là sự đoàn kết trong tập thể, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Mặc dù tuổi đã cao nhưng tôi luôn mong muốn còn sức khỏe thì sẽ tiếp tục cống hiến trí tuê, tâm sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Đến nay, khu Sào có tổng số trên 600 hộ dân, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 0,3%, thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, ông Minh đã tích cực tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng các nguồn quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”, Quỹ Vì người nghèo”... 100% các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Người thầy thuốc giàu lòng nhân ái

Bước sang tuổi 73, độ tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi nhưng lương y Nguyễn Văn Tún ở xóm Dụ Phượng, phường Kỳ Sơn vẫn thức khuya, dậy sớm để tự tay chuẩn bị những thang thuốc để kịp đưa tới tay người bệnh. Ngay từ sáng sớm, phòng khám của ông Tún đã sáng đèn để tiếp đón bệnh nhân trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nghề truyền thống bốc thuốc nam nên ông Tún luôn tìm tòi, nghiên cứu các bài thuốc để chữa bệnh cứu người. Bên cạnh đó, ông Tún còn lên rừng tìm các loại cây thuốc nam quý hiếm về chữa bệnh cho bà con xóm, bản và nhân dân quanh vùng. Trung bình hàng năm, phòng khám của ông Tún tiếp đón và khám bệnh cho 4.000 lượt bệnh nhân để từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó một số bệnh phổ biến liên quan đến đường tiêu hóa, xương khớp...

Lương y Nguyễn Văn Tún tận tình với người bệnh

Ông Tún cho biết: “Từ nhỏ đã theo cha mẹ lên rừng để tìm kiếm những cây thuốc quý để chữa bệnh cứu người. Sau khi rời quân ngũ với tỷ lệ thương tật 65%, tôi trở về quê hương gắn bó với nghề thuốc nam, chữa bệnh cứu người. Gần 50 năm qua, tôi luôn tâm huyết, tìm tòi và lưu giữ các bài thuốc quý. Hiện nay, phòng khám của gia đình đã chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác chế biến thuốc nam. Bất cứ lúc nào người bệnh có nhu cầu, phòng khám luôn mở cửa tiếp đón tận tâm, nhiệt tình”.

Cùng với việc chữa bệnh cứu người, ông Tún tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời là thành viên của của Hội Đông y, Hội CCB ... Phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ, trên bất cứ cương vị nào, ông Tún đều không ngại khó, ngại khổ để thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và dấu ấn đậm nét trong các hoạt động. Tiêu biểu như đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các phần quà cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo...

Với những cống hiến không mệt mỏi của ông Tún trên các lĩnh vực, ông được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là vinh dự và cũng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần lớn lao đối với người CCB, thương binh “tàn nhưng không phế” Nguyễn Văn Tún.

Căn phòng làm việc của ông Tún đầy ắp bằng khen, giấy khen của cấp ủy, chính quyền địa phương

50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, người lính cựu Nguyễn Văn Tún vẫn đang viết tiếp hành trình cống hiến thầm lặng của mình trong thời bình. Dù không còn trên mặt trận bom đạn, lương y Nguyễn Văn Tún vẫn là một người lính - thầm lặng chiến đấu giữa đời thường, giữ trọn lời thề của người lính Cụ Hồ: “Sống là để phụng sự Tổ quốc, Nhân dân và cộng đồng.”

Có thể khẳng định, những tấm gương NCT trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó thúc đẩy lan tỏa phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” trong các cấp hội, giúp NCT sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc”.

Đức Anh