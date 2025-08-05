Xứng tầm trung tâm động lực phía Bắc

Sau sáp nhập, với không gian đủ dài, rộng và có chiều sâu, tỉnh Phú Thọ có nhiều tiềm năng và cơ hội mở ra một thời kỳ mới. Từ một vùng đất lịch sử - văn hóa thiêng liêng, nay Phú Thọ phấn đấu vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của vùng trung du và miền núi phía Bắc, với những thành tựu rõ rệt về kinh tế - hành chính - đầu tư cùng những triển vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Nền tảng kinh tế bền vững

Sự sáp nhập đã mở ra một không gian phát triển kinh tế mới cho tỉnh Phú Thọ với quy mô rộng lớn về diện tích, dân số và thị trường nội địa. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh ước đạt gần 290 nghìn tỷ đồng trong năm 2024, tăng bình quân trên 8,5% mỗi năm. Đây là mức tăng cao hàng đầu trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, phản ánh hiệu quả điều hành kinh tế và khả năng hội nhập mạnh mẽ của một tỉnh mới sau tổ chức lại.

Cơ cấu kinh tế đã có những chuyển dịch rõ nét. Khu vực công nghiệp và xây dựng hiện chiếm khoảng một nửa tổng giá trị kinh tế, trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu. Khu vực dịch vụ chiếm khoảng 35%, đóng vai trò hỗ trợ kết nối và nâng cao chất lượng đời sống dân cư. Trong khi đó, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm xuống dưới 15% nhưng được cơ cấu lại theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị.

Những hạt nhân phát triển rõ rệt đã hình thành. Vùng Vĩnh Phúc và Việt Trì đóng vai trò trung tâm công nghiệp – đô thị hóa với các khu công nghiệp tập trung, hạ tầng giao thông đồng bộ và lực lượng lao động kỹ thuật dồi dào. Vùng Tây Bắc (gồm Hòa Bình cũ và các huyện miền núi) nổi bật với mô hình nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Bộ máy hành chính tinh gọn

Song song với phát triển kinh tế, bộ máy hành chính của tỉnh mới được tái cấu trúc mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp từ tháng 7/2025 đã góp phần tăng tính linh hoạt, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Vị trí địa lý và hạ tầng giao thông là một trong những lợi thế quan trọng để Phú Thọ vươn lên thành Trung tâm động lực phía Bắc

Đến nay, chỉ sau sáp nhập hơn 1 tháng, 148 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã đi vào hoạt động cơ bản ổn định, hiệu quả. Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ hành chính và nền tảng dữ liệu được nâng cấp đồng bộ. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt hơn 77%, tỷ lệ xử lý hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98,7%. Các chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều tăng rõ rệt.

Nhờ những cải cách quyết liệt đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phú Thọ mới tăng vọt, lọt vào nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước, vượt 6 bậc so với thời điểm trước sáp nhập. Đặc biệt, các chỉ số thành phần như minh bạch thông tin, chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, chất lượng điều hành cấp huyện đều được cải thiện mạnh mẽ.

Thu hút đầu tư hiệu quả

Phú Thọ mới đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Tính đến giữa năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đạt trên 9 tỷ USD, với hàng loạt dự án quy mô lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các nước châu Âu. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh – đặc biệt là vùng Vĩnh Phúc cũ và thành phố Việt Trì – nổi bật với các khu công nghiệp công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế và logistics.

Cùng với FDI, hàng trăm dự án đầu tư trong nước cũng đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang thay đổi diện mạo toàn vùng như tuyến đường liên vùng kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với quốc lộ 6 qua Việt Trì và Hòa Bình; khu công nghiệp Hạ Hòa – Lâm Thao mở rộng; các dự án đô thị thông minh tại Phúc Yên, Việt Trì, thị xã Phú Thọ; khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy – Kim Bôi quy mô 2.000 ha đang thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch chất lượng cao.

Công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ, khoa học. Nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư ở cả trong nước và quốc tế.

Tư duy phát triển linh hoạt

Việc sáp nhập ba tỉnh trước đây – mỗi tỉnh có đặc thù phát triển riêng – thành một tỉnh thống nhất không chỉ là sự thay đổi về địa lý mà còn là một bước chuyển về tư duy phát triển. Trước sáp nhập, các địa phương đều có thế mạnh riêng nhưng còn thiếu liên kết, manh mún trong phân bổ nguồn lực và chưa hình thành được các trục tăng trưởng liên hoàn.

Sau khi tổ chức lại, Phú Thọ mới đã từng bước định hình được các trục phát triển kinh tế rõ rệt. Trục phía Đông là hành lang công nghiệp, logistics và đô thị; trục phía Tây là vùng phát triển nông nghiệp sạch, du lịch cộng đồng và dược liệu; trục giữa theo sông Hồng – sông Lô là không gian phát triển thương mại, dịch vụ, logistics đường thủy.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, sự chuyển động mạnh mẽ còn thể hiện ở mô hình quản trị địa phương, tinh thần phục vụ nhân dân, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành. Nhiều địa phương, cán bộ cơ sở đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong giải quyết các vấn đề phát sinh sau sáp nhập, tạo sự đồng thuận xã hội cao và khơi dậy khát vọng vươn lên từ người dân.

Xứng tầm trung tâm động lực phía Bắc

Với lợi thế vị trí địa lý trung tâm, hạ tầng kết nối toàn diện, tài nguyên phong phú và nền văn hóa đậm đà bản sắc, Phú Thọ mới đang có cơ hội trở thành một trung tâm phát triển toàn diện của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh đang được quy hoạch theo mô hình ba trục phát triển: Công nghiệp – đô thị hóa phía Đông; nông nghiệp sinh thái – du lịch phía Tây; dịch vụ – logistics ở hành lang trung tâm. Đồng thời, định hướng chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hành chính công và thương mại điện tử cũng đã được triển khai bước đầu.

Với tầm nhìn đến năm 2030, Phú Thọ mới hướng tới trở thành địa phương có GRDP dẫn đầu khu vực, xây dựng thành công chính quyền điện tử – chính quyền số; phát triển đồng đều các vùng, nâng cao chất lượng sống người dân, bảo vệ bền vững môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, vai trò “cội nguồn dân tộc” tiếp tục được khẳng định thông qua các chiến lược phát triển văn hóa, du lịch lịch sử, bảo tồn di sản và tôn vinh giá trị dân tộc.

Từ một cuộc sáp nhập hành chính, tỉnh Phú Thọ mới đang từng bước khẳng định mình là hình mẫu phát triển địa phương mới năng động, hiệu quả, hiện đại và nhân văn. Một tương lai bền vững và rộng mở đang chờ đợi vùng đất linh thiêng này.

Quang Nam