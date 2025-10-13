Xưởng cán tôn Thập Thảo - Điển hình tiên tiến phát huy vai trò kinh tế tư nhân

Sau hơn 10 năm đi vào sản xuất, xưởng cán tôn Thập Thảo do ông Đặng Công Thập ở xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc làm chủ phát triển về quy mô, sản lượng, thu hút và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục con em lao động tại địa phương.

Ông Đặng Công Thập bên dây chuyền công nghệ cán tôn hiện đại mang lại chất lượng sản phẩm bền, đẹp.

Ông Thập bộc bạch: Nơi đây trước kia là đất chè của nông trường nên sau khi xuất ngũ, tôi có nhiều năm tham gia nghề “truyền thống” của địa phương. Ngày đó, kinh tế gia đình tôi nhờ cây chè ổn định nhưng không có sự bứt phá. Qua nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, tôi mạnh dạn thực hiện ý tưởng đầu tư mở xưởng cán tôn. Khởi nghiệp ở độ tuổi U50, đôi lúc nhớ lại tôi thấy tôi khá liều khi dốc toàn bộ số tiền tích lũy, cộng thêm sự hỗ trợ của anh em họ hàng và vay vốn ngân hàng để lập xưởng.

Với nghề cán tôn, không thể làm một mình mà phải có đội ngũ nhân công thực hiện các quy trình kỹ thuật. Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định uy tín, chỗ đứng của cơ sở, doanh nghiệp trên thị trường. Ông Thập cho biết: Chất lượng của sản phẩm lại phụ thuộc chính vào dây truyền công nghệ được trang bị. Chính vì vậy, tôi đặc biệt chú trọng đến việc tái đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đồng thời tiếp cận chuyển giao kỹ thuật tiên tiến để sản phẩm tôn mạ màu đưa ra thị trường đảm bảo bền, đẹp.

“Hồi đầu, việc tiêu thụ sản phẩm khá khó khăn, giá thành có phần nhỉnh hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường do chi phí đầu tư công nghệ. Tuy vậy, tôi vẫn quyết tâm làm và giữ niềm tin người tiêu dùng sẽ có sự so sánh. Thực tế cho thấy, cùng thời gian sử dụng nhưng tôn Thập Thảo có độ bền vững vượt trội hẳn nên nhiều khách hàng tự tìm đến và giới thiệu xưởng cho nhiều công trình.” – Chủ xưởng Đặng Công Thập chia sẻ.

Nhà xưởng ngay bên trục đường Quốc lộ với quy mô ngày càng mở rộng và tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo, cung ứng tới chân công trình.

Tháng 5/2025, xưởng cán tôn Thập Thảo tiếp tục đầu tư hơn 4 tỷ đồng cho dây truyền công nghệ mới. Ông Thập cho biết: Đây là dàn máy đứng đầu bảng hiện nay, giúp sản xuất ra những lá tôn có chất lượng bền, đẹp nhất, thành phẩm không thua kém bất cứ nhà xưởng ở các thành phố lớn nào. Để vận hành trơn tru hệ thống máy móc đòi hỏi kỹ thuật cao, tôi trực tiếp vào nơi cung cấp thiết bị cơ khí ở TP Hồ Chí Minh học hỏi, nghiên cứu quy trình. Quá trình chuyển giao cho đội ngũ nhân công, tôi còn nghĩ thêm sáng kiến để sửa một số lỗi gặp phải. Về nguyên liệu tôn thép, tôi nhập từ các nhà máy lớn, như: Hòa Phát, Hoa Sen...

Xưởng cán tôn của cơ sở Thập Thảo đã góp phần tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Hiện nay, trên địa bàn các xã đều có xưởng cán tôn đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng. Nhờ lợi thế cạnh tranh về chất lượng, sản phẩm tôn của xưởng cán tôn Thập Thảo được khách hàng ở nhiều địa phương, như: Lạc Thủy, An Nghĩa, An Bình, Yên Thủy, Yên Trị, Tân Lạc, Quyết Thắng, Đại Đồng... tin tưởng lựa chọn. Xưởng hoạt động với quy mô ngày càng mở rộng, tạo việc làm thường xuyên cho 8 nhân công và 10 lao động thuê khoán, đảm bảo thu nhập bình quân từ 7 – 9 triệu đồng/người/tháng. Bình quân hàng năm, xưởng cung ứng sản lượng gần 110.000m2 tôn xốp và tôn 1 lớp, 65 tấn sắt cho thị trường, đạt mức doanh thu 12 tỷ đồng.

Không chỉ xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho người lao động, gia đình ông Đặng Công Thập luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận đồng, phong trào thi đua, công tác xã hội ở địa phương. Đặc biệt, hưởng ứng đợt phát động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông cùng một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đóng góp nguyên vật liệu, kinh phí trị giá 200 triệu đồng xóa được 4 nhà dột nát trên địa bàn. Ông vinh dự là 1 trong 298 đại biểu được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Bùi Minh