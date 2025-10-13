Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Sau 3 tháng sáp nhập đơn vị hành chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động tham mưu, bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc và Ban đại diện HĐQT để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) trên địa bàn được duy trì thông suốt, an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Người dân xã Tân Sơn tìm hiểu chính sách vay vốn ưu đãi tại điểm giao dịch Tân Phú.

Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH Tân Sơn hiện duy trì 17 điểm giao dịch tại 6 xã gồm: Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc và Thu Cúc. Lịch giao dịch tại xã được thực hiện vào ngày cố định hàng tháng. Nhờ đó, đảm bảo hoạt động giải ngân cho vay và thu nợ. Doanh số cho vay 9 tháng năm 2025 đạt trên 105,4 tỷ đồng với 1.756 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình tín dụng như: Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo...

Đồng chí Tăng Tiến Sỹ - Giám đốc PGD NHCSXH Tân Sơn cho biết: “Phòng thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chính quyền các xã, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng. Chúng tôi cũng tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn phân kỳ, nợ đến hạn kỳ cuối và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Vì thế, 9 tháng năm 2025, chất lượng tín dụng trên địa bàn duy trì ổn định, nợ quá hạn hàng tháng có chiều hướng giảm”. Đến hết tháng 9, tổng số nợ quá hạn còn trên 1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,15%/tổng dư nợ), giảm 97 triệu đồng so với cuối tháng 12/2024. Nợ khoanh giảm 33,6 triệu đồng so với cuối tháng 12/2024.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Sơn rà soát thu nợ tại buổi giao dịch định kỳ hàng tháng.

Cùng với PGD NHCSXH Tân Sơn, công tác nâng cao chất lượng TDCS trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2025 đã được quan tâm triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống. Theo thống kê của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh còn trên 19,4 tỷ đồng nợ quá hạn và nợ khoanh, chiếm tỷ lệ 0,11%/tổng dư nợ, giảm 653 triệu đồng so với đầu năm. Riêng PGD NHCSXH Tân Lạc không có nợ quá hạn. Một số PGD có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn bình quân chung, duy trì ổn định và tiếp tục giảm như: Âu Cơ, Thanh Thủy, Lương Sơn, Yên Thủy, Phúc Yên, Lạc Sơn, Lạc Thủy,... Đến nay, Chi nhánh đã hoàn thành công tác thẩm định, tổng hợp, nhập dữ liệu trên hệ thống Intellect và gửi hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro về Trung ương đợt 2/2025 với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các PGD đã tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ; xây dựng kế hoạch và tổ chức đối chiếu đảm bảo đến ngày 30/11/2025 hoàn thành 100% kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ. Đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã đối chiếu được 66,4% số khách hàng cần đối chiếu với tổng dư nợ được xác nhận trên 11.860 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Sông Lô 91,8%, Lạc Thủy 87,8%, Lập Thạch 85,5%, Lương Sơn 82,2%, Tân Lạc 80,3%. Thông qua công tác đối chiếu giúp minh bạch hóa dư nợ, xác định rõ tình trạng từng khoản vay, là cơ sở quan trọng để xử lý nợ rủi ro và khoanh nợ đúng quy định.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng TDCS trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: “Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao, Chi nhánh sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, nắm chắc các khoản nợ đến hạn, kiểm soát tốt phát sinh nợ quá hạn và quan tâm xử lý các trường hợp nợ quá hạn, nợ chây ỳ. Chi nhánh sẽ rà soát, phân tích để giao kế hoạch giảm nợ quá hạn đến từng đơn vị; phân đấu cuối năm 2025 tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh giảm còn 0,06%”.

Cùng với đó, các PGD trên địa bàn sẽ tiếp tục rà soát các khoản lãi tồn đọng, các khoản vay 3 tháng không hoạt động, đảm bảo số lượng tháng sau giảm so với tháng trước. Phấn đấu đến hết tháng 12/2025, không còn Tổ tiết kiệm và vay vốn dư nợ dưới 500 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ định kỳ, kịp thời nhập số liệu trên hệ thống đảm bảo chính xác, khách quan, phấn đấu đến 31/10, toàn tỉnh hoàn thành trên 90% số khách hàng cần đối chiếu; kết hợp hoàn thiện bổ sung thủ tục mở tài khoản tiền gửi của tổ viên theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam.

Hồng Nhung